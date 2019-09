I STORFORM: Med fem mål på 14 kamper i Eliteserien denne sesongen, er Fredrik Nordkvelle i rute til å levere sin beste sesong i karrieren. Her avbildet etter å ha scoret to mål i 3–1-seieren over Bodø/Glimt i august. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix

Friskmeldt Nordkvelle mot karrierebeste i Eliteserien

SKIEN (VG) Etter nærmere to år med en vond og plagsom akilles, er Fredrik Nordkvelle (34) endelig frisk og smertefri. Nå er han i rute til å gjøre sin beste sesong i karrieren.

– Jeg føler meg veldig fin og det har vært en morsom sesong så langt for min del, sier Nordkvelle når VG møter ham i solskinnet på Skagerak Arena etter trening.

En vond akilles og en knust hælpute har satt Nordkvelle ut av spill i lange perioder siden 2017-sesongen.

Nå er han endelig både skade- og smertefri. I kveld venter Sarpsborg 08 i Skien.

– Jeg føler jeg har fått tilbake steget og at jeg orker. Da liker jeg å komme inn i motstanderens boks og da blir det mål noen ganger, sier han med et lite smil.

På 14 eliteseriekamper så langt denne sesongen, har det blitt fem mål på 34-åringen .

Det er et snitt på 0,37 scoringer per kamp og er like bak hans beste målsnitt i karrieren.

Målsnitt per sesong: Fredrik Nordkvelle 2019: Fem mål, 14 kamper = 0,37 2018: To mål, 24 kamper = 0,08 2017: Ett mål, 21 kamper = 0,06 2016: Syv mål, 29 kamper = 0,24 2015: Ni mål, 24 kamper = 0, 38 2014: Ett mål, 26 kamper = 0,04 2013: To mål, 15 kamper = 0,13 2012: To mål, 24 kamper = 0,08 2011: Fem mål, 29 kamper = 0,17 2010: Fire mål, 24 kamper = 0,17 2009: Fem mål, 27 kamper = 0,19 2008: Ett mål, 21 kamper = 0,05 2007: Null mål, ni kamper = 0,00

I 2015-sesongen scoret Nordkvelle ni mål på 24 kamper – 0,38 i snitt per kamp.

Tre av de ni scoringene i 2015 kom i femmålsfesten mot LSK:

– Føler du at du er tilbake på det sporet igjen?

– Ja, absolutt. Nøkkelen er jo at du får trent godt over tid. Rent fysisk føler jeg ikke at jeg er noe dårligere enn jeg var i 2015 og 2016, sier mannen som fylte 34 år 13. september.

– Jeg har alltid visst at dersom jeg er i form, skadefri og smertefri, så spiller jeg ofte godt. Nå har jeg hatt mange av de kampene i år og det er veldig moro.

34-åringen er eneste spiller som har scoret i alle eliteseriesesonger siden 2008 – og hans aller første scoring på øverste nivå i Norge ble kåret til «Årets mål»:

Fagermo: – Aldri sett ham så god

Det var sommeren 2017 at Nordkvelle fikk smerter i akillessenen.

Plagene kalles «akillestendopati», og Nordkvelle forteller at det innebærer at akillessenen er smertefull og hemmende, uten at den ryker.

Til sesongoppkjøringen vinteren 2019, var han endelig kvitt smertene.

– Jeg tror aldri jeg har sett Nordkvelle så god som han var i vinter. Jeg har trent ham i mange år og han hadde en fantastisk oppkjøring, sier Dag-Eilev Fagermo til VG.

Midtbanespilleren ble drillet som høyreback i deler av sesongoppkjøringen for å være en «backup-løsning» for Espen Ruud og Birk Risa, men Fagermo var så imponert at det ikke varte lenge.

– Han var helt rå. Til slutt måtte jeg flytte ham opp igjen på midtbanen fordi han var i sitt livs form, sier Odd-treneren og smiler.

På utgående kontrakt: – Positiv til å forlenge

Etter å ha fått en skade i hælputen i den ene foten i sesongåpningen, gjorde Nordkvelle comeback i juni med to scoringer i 3–1-seieren mot Haugesund:

Siden har han vært en viktig spiller for Skienslaget. I hjemmekampen mot gullkandidat Bodø/Glimt storspilte han og noterte seg igjen for to scoringer.

I sin 13. sesong som eliteseriespiller, er Nordkvelle nå på utgående kontrakt.

– Vi har vært i dialog. Om det er framgang, er vanskelig å si, svarer han med et lurt smil.

– Men jeg har sagt til Odd at jeg trives veldig godt her. Jeg er herfra, har hatt veldig fine år i klubben og er veldig positiv til å forlenge kontrakten.

Nordkvelle og Odd tar i mot Sarpsborg 08 på hjemmebane førstkommende søndag kl. 18. Kampen ser du på Eurosport Pluss 4, Dplay eller du kan følge den i VG Live.

