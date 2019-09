JUBEL: Ole Gunnar Solskjær kunne løfte armen til værs etter seier mot Leicester. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Solskjær tilbake på vinnersporet: – Vi spilte ikke bra

MANCHESTER (VG) (Manchester United – Leicester City 1–0) Etter tre strake kamper uten seier kunne Ole Gunnar Solskjær (46) endelig smile over tre viktige poeng i Premier League.

Manchester United klarte omsider å utnytte muligheten på straffespark etter missene til Paul Pogba mot Wolverhampton og Marcus Rashford mot Crystal Palace.

Sistnevnte både skaffet og scoret straffen som sørget for en etterlengtet sliteseier mot et Leicester-lag som hadde til gode å tape denne sesongen.

At to av utfordrerne om topp fire-plass i Premier League, Chelsea og Tottenham, samtidig seiret i hver sin målfest, gjorde poengene desto viktigere for Solskjærs menn.

– La oss ikke lure oss selv, vi spilte ikke bra. De første 25 minuttene var fantastiske, men vi mistet gradvis kontrollen. Mot slutten fikk vi tilbake kontrollen igjen, sier Solskjær til Sky Sports.

Til tross for skadekrisen som rammer klubben, med Luke Shaw, Paul Pogba og Anthony Martial blant de utilgjengelige nøkkelspillerne, fikk Solskjær se laget sitt gå i strupen på Leicester fra start: Daniel James, vinner av månedens spiller på første forsøk i Manchester United, gjorde et perfekt medtak og skar inn i banen før han ble felt av Ricardo Pereira like utenfor feltet.

Fra lovende skuddhold sendte Andreas Pereira ballen rett mot krysset, men keeper Kasper Schmeichel gjorde en god redning.

Her kan du se høydepunktene fra kampen:

Det samme gjorde David de Gea, som fortsatt ikke har signert ny United-kontrakt, da han med en glitrende benparade hindret James Maddison i å score etter at Leicesters nummer 10 hadde utnyttet slurvete forsvarsspill av Victor Lindelöf.

Den heseblesende starten på kampen fortsatte da Andreas Pereira vant en duell i feltet før Marcus Rashford kom stormende inn foran Çağlar Söyüncü, Harry Maguires erstatter i Leicester-forsvaret, som gjorde et lite utslag med benet og felte Manchester United-spissen.

Dommeren pekte på straffemerket, avgjørelsen ble bekreftet etter VAR-vurdering, og Marcus Rashford sendte Schmeichel feil vei – lagets andre straffemål på fire forsøk etter bare fem Premier League-kamper denne sesongen.

MATCHVINNER: Marcus Rashford feirer straffemålet mot Leicester sammen med Daniel James (t.v.). Foto: OLI SCARFF / AFP

Resten av den første omgangen var hendelsesfattig, og i bortesvingen var Leicester-fansen mest opptatt av å skjelle ut sin gamle midtstopper: «F*** off Maguire, we don’t need you, we’ve got Söyüncü», sang de, uten at en velspillende og solid Maguire så ut til å la seg påvirke for mye av det.

Åtte minutter før full tid traff Marcus Rashford tverrliggeren med en kanonkule av et frispark, men det var ikke stort å rapportere om fra Old Trafford i den andre omgangen, som i all hovedsak handlet om at Manchester United gjorde det de kunne for å kontrollere inn den knappe ledelsen.

Det klarte de denne gangen, i motsetning til mot Wolverhampton og Southampton, og dermed holder de kontakten med konkurrentene i kampen om en av de fire øverste plassene i Premier League.

Premier League Sesong 2019/2020 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Liverpool 5 5 0 0 15 – 4 11 15 2 Manchester City 4 3 1 0 14 – 3 11 10 3 Tottenham Hotspur 5 2 2 1 11 – 6 5 8 4 Manchester United 5 2 2 1 8 – 4 4 8 5 Leicester City 5 2 2 1 6 – 4 2 8 6 Chelsea 5 2 2 1 11 – 11 0 8 7 Arsenal 4 2 1 1 6 – 6 0 7 8 Everton 4 2 1 1 4 – 4 0 7 9 West Ham United 4 2 1 1 6 – 7 -1 7 10 Southampton 5 2 1 2 5 – 6 -1 7 11 Crystal Palace 5 2 1 2 3 – 6 -3 7 12 Burnley 5 1 2 2 6 – 7 -1 5 13 Sheffield United 5 1 2 2 5 – 6 -1 5 14 Brighton & Hove Albion 5 1 2 2 5 – 8 -3 5 15 AFC Bournemouth 4 1 1 2 5 – 8 -3 4 16 Newcastle United 5 1 1 3 4 – 8 -4 4 17 Aston Villa 4 1 0 3 4 – 6 -2 3 18 Norwich City 4 1 0 3 6 – 10 -4 3 18 Wolverhampton Wanderers 5 0 3 2 6 – 10 -4 3 20 Watford 4 0 1 3 2 – 8 -6 1 Plassering Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk Se mer statistikk for Premier League på VG Live.

