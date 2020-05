OPPFORDRER TIL Å HJELPE: Ekspertkommentator Jesper Mathisen mener at spillavhengighet er mer utbredt enn man kan få inntrykk av ved å lese om enkeltsaker. Foto: Frode Hansen

Jesper Mathisen om Forren: – Han må få hjelp

Jesper Mathisen (33) har tidligere stått frem som spillavhengig. Nå håper han Moldes Vegard Forren (32) får den hjelpen han trenger for å bli kvitt sitt gambling-problem.

– Jeg blir veldig trist når jeg leser om det som har skjedd med Vegard. Han er en strålende kar og en veldig god fotballspiller. Jeg håper han kommer seg på bena, og at Molde tar seg av ham og sørger for at han har det bra, sier den tidligere Start-spilleren og TV 2s nåværende ekspertkommentator.

Jesper Mathisen sier også at det gjør ham forbannet å se at det blir spekulert og harselert rundt Forren-saken i sosiale medier.

– Folk får holde kjeft. Dette er først og fremst en sak mellom Molde Fotballklubb og Vegard Forren, sier Jesper Mathisen.

Han sier at han har tiltro til at Vegard Forren «med sin krets og sitt miljø» vil ordne opp i det.

– Han trenger hjelp, og den hjelpen må han få. Han har havnet i et uføre på grunn av en sykdom. Min klare oppfordring er at han må få hjelp, sier Jesper Mathisen.

Jesper Mathisen erkjente for en del år siden at han hadde vært spillavhengig. Det gjorde han i en bok om sin avdøde far, Start-legenden Svein Mathisen. I «Pappas siste kamp» fortalte Jesper Mathisen at han kunne spille for store summer i løpet av få dager, og at faren reddet ham fra «spillegalskapen».

Han understreker at han aldri har satt seg i gjeld til noen og påpeker at han av hensyn til sine nærmeste kvier seg for å uttale seg offentlig om gambling og problemer knyttet til forskjellige typer pengespill.

Jesper Mathisen mener antallet spillavhengige er langt høyere enn det man kan få inntrykk av ved å lese om enkeltsaker, som denne som gjelder Vegard Forren.

– Jeg tror alle skjønner det. Det som er så farlig med spilling, er at det er så utrolig enkelt å skjule. Hos en alkoholiker er det lettere å plukke opp faresignalene, mens det hos mange av dem som spiller ikke synes. Det er vanskelig å avsløre, sier Jesper Mathisen.

På spørsmål om det kan være vanskelig å oppsøke og fortelle en spillavhengig fotballspiller og lagkamerat at han trenger hjelp, svarer Jesper Mathisen blant annet at unge spillere kan ha gode inntekter som medfører at de kan bruke store summer på spill - uten at fakturaen fra bom-pengepasseringene blir liggende ubetalt og at det går utover avdraget på hus-lånet.

– I en fotballgarderobe er det mange som spiller på oddsen, hos internasjonale bookmakere, det spilles kort om penger. Det er mye moro. Men også fare for at det kan bikke over for noen. Da er det bare én ting å gjøre. Det er å be om hjelp. Det kan gå alt for langt, sier Jesper Mathisen.

Han tror imidlertid ikke det er «lettere» for en vel betalt fotballspiller enn andre å havne i et gambling-uføre. Men pengespilling for en ung fotballspiller kan være resultat av at vedkommende er midlertidig satt ut av laget som følge av en skade, og mye fritid. I lediggang kan gambling gi et «kick».

– Hva slags hjelp er den beste etter å ha erkjent at man har et problem?

– Det er forskjellig fra person til person. Noen kan finne god støtte i sin nære krets, noen trenger profesjonell hjelp. Det er ingen fasit. Men det å fortelle om det, er et godt første steg, svarer Jesper Mathisen.

Han tilføyer at «det flotteste» med fotball og en fotballgarderobe er at «alle» kan gjøre feil, men også tilgivelse og hjelp til å reise seg.

PS! Niklas Bendtner røpet nylig i Discovery-dokumentaren «Bendtner og Philine» (kjæresten) at han spilte poker mot profesjonelle fra han var 19 år: – Jeg har tapt veldig mye penger – helt urealistisk mye penger. Det er vanskelig å anslå en sum, men rundt 50 millioner (danske) kroner (...) jeg vil ikke si at jeg har hatt noe «gambling-problem». Jeg har alltid hatt kontroll, uttaler den tidligere Rosenborg-spilleren.

Publisert: 25.05.20 kl. 22:30

