HAR SCORET TO: Tidligere Arsenal- og Borussia Dortmund-spiss Pierre-Emerick Aubameyang (t.v.) har lekt seg med Real Madrid så langt, med god hjelp av lagkameratene Ferran Torres og Frenkie de Jong.

Aubameyang herjer i sitt første El Clásico – ydmyker Real Madrid

(Real Madrid - Barcelona 0–4, pågår fortsatt) Pierre-Emerick Aubameyang gikk fra Arsenal-vrakgods til Barca-stjerne på null komma niks. Søndag scoret han sitt sjette og syvende La Liga-mål.

Av Mattis Holt

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Kampen pågår fortsatt, saken oppdateres!

Han byttet ut Arsenal med Barcelona i februar, og har allerede rukket å gjøre et inntrykk i Catalonia.

I sitt første El Clásico mot erkerivalen Real Madrid ser det også ut til å bli en festkveld for gaboneseren.

28:42 sto på klokken da spissen stakk frem hodet på første stolpe. Ousmane Dembeles innlegg var perfekt, og det suste i nettmaskene i motsatt hjørne.

Likevel var det den målgivende pasningen på 3–0 som var mest imponerende fra 32-åringen. Spissen kunne gått for avslutning selv, men i stedet rundlurte han Nacho med en lekker hælflikk til en ledig Ferran Torres som hamret ballen opp i nettaket.

SALTO: Aubameyang feiret på akrobatisk vis etter å ha scoret 1–0 mot Real Madrid.

I mellomtiden hadde Ronald Araujo rukket å stige til værs på en Dembele-corner, der han slo både Alaba og Eder Militao i luften, og stanget bortelaget opp i 2–0.

Så scoret Torres, og serielederen Real Madrid så ut til å gå i oppløsning mot rivalen. Det var et tyst Santiago Bernabéu som bevitnet at Aubameyang chippet inn 4–0 på det alle trodde var offside – men VAR godkjente scoringen.

XAVI APPROVES: Den relativt ferske Barcelona-treneren har forvandlet storlaget.

Dette er også Xavis første El Clásico som Barcelona-trener. Han spilte 42 kamper mot rivalene som spiller, og vant 17 av dem. Sist var i mars 2015.

Han har selv også vært med på en storseier mot Real: Hele 5–0 i 2010. Xavi scoret et mål og styrte midtbanen som en maestro.

– Det var høydepunktet i karrieren min, har Xavi sagt.

Tolv år senere ser det virkelig ut som at han kan legge til et høydepunkt, nå i trenerkarrieren, takket være Aubameyang.

– Aubameyang er en gave som har kommet ned fra himmelen, sa Xavi etter 4–0-seieren mot Osasuna forrige søndag.

Han har neppe endret mening.

La Liga-ekspert Petter Veland hadde følgende å si om Barcelonas forvandling under Xavi til VG tidligere denne uken:

– Jeg er litt positivt overrasket og imponert over at han har klart å forvalte spillertyper som Ousmane Dembélé, Pierre-Emerick Aubameyang og Adama Traoré – spillere som ikke nødvendigvis er prototyper på Barcelona-spillere. Han har klart å være fleksibel i måten å spille fotball på og motstanderne har hatt planer sjeldent nok til å demme opp for alle planene.