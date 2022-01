Rosenborg-analyse: Operasjon Gull

Hvordan ser dagens tropp ut og hva må gjøres for at RBK skal ha et gull-lag? Joacim Jonsson har sett nærmere på Kjetil Rekdals mannskap før 2022-sesongen.

Av Joacim Jonsson

Publisert: Nå nettopp

Enkeltkamper vinner man på offensiven, men titler vinner man på defensiven. De tre siste sesongene har Rosenborg sluppet inn 41, 35 og 42 mål.

Da er det umulig å vinne Eliteserien.