NEDTUR: Ifølge rapporter fra nederlandsk presse går trolig Nederland-Norge uten tilskuere. Det synes Jørgen Kjos, som skulle på kampen, er leit.

Får trolig drømmeopplevelse spolert: − Utrolig surt

Rundt 2000 nordmenn har billett til den potensielle gruppefinalen mellom Nederland og Norge tirsdag. Nå ser det ut som flere håpefulle norske fans må glemme opplevelsen i Rotterdam.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er utrolig kjedelig. Etter det coronaåret som har vært, er det ikke helt overraskende. Selvsagt måtte det komme nå ... Det er utrolig surt, men det er lite vi kan gjøre med dette. Det er en tur vi har gledet oss til lenge, sier Volda-student Erik Kristoffer Jørgensen til VG.

Tirsdag skal Norge spille en potensielt helt avgjørende kamp i VM-kvalifiseringen når Nederland er motstander på ærverdige De Kuip, som tar 50.000, i Rotterdam.

Men på grunn av det høye smittetrykket i landet går det mot nye coronatiltak, nedstenging og påfølgende tomme tribuner i Norges skjebnekamp, ifølge rapporter i nederlandsk presse.

SKUFFET: Volda-gjengen Rasmus Lie, Erik Kristoffer Jørgensen, Kristian Hennie, Fredrik Schjesvold, Martin Langeveld og Stefan Fosse har billetter til Nederland-Norge.

Jørgensen har planlagt å reise på kampen med ni andre. De er fortvilet over nyhetene fra Nederland. Fredag formiddag diskuterer han og vennene hva de vil gjøre nå.

– Kampen var jo høydepunktet. Planen er nok at vi fortsatt drar ned. Vi satser på å gjøre det beste ut av det fortsatt, sier Jørgensen.

En endelig avgjørelse kommer trolig klokken 19.00 fredag kveld. Da skal Nederlands statsminister Mark Rutte holde en pressekonferanse om nye coronatiltak.

Full oversikt over hvordan Norge kommer seg til et etterlengtet VM får du her:

Jørgen Kjos er også blant dem som har planlagt tur til Rotterdam. Han og kompisgjengen på åtte bestilte turen til Nederland i oktober. Han sier de så for seg at dette kunne bli et «hvor var du da»-øyeblikk.

– Man hadde jo det håpet å være vitne til et potensielt så stort sportsøyeblikk. Og så hadde vi gledet oss til å være på stadion med 50 000 mennesker.

– Så nå er vi en skuffet, men fattet gjeng, sier Kjos.

Nå blir det trolig plan B: Å se kampen sammen på TV.

– Det er ikke noe poeng i å reise ned dersom Nederland er i «lockdown». Men det fungerer som en påminnelse om at man fortsatt må passe på, at man ikke er ferdig med pandemien selv om ting er åpent, sier Kjos.

les også Nederlandske medier: Norges skjebnekamp mot Nederland vil gå for tomme tribuner

VGTV-profil Erik Follestad skulle også sette kursen mot Nederland sammen med tre fotballinteresserte venner.

– Vi skulle fly ned tirsdag formiddag, ta toget til Rotterdam, finne Rune Tribune, ta noen pils og komme i stemning. Men det ser jo mørkt ut nå, sier Follestad.

Nå må nok han, som mange andre reiseklare nordmenn, benke seg foran TV-en.

– Det er klart det er litt tungt. Her hadde man muligheten til å kanskje oppleve noe historisk. Jeg elsker å se sport live, og det blir ikke så mye større enn Norge mot Nederland i en kamp der man kan sikre VM-plass sier han, og legger til:

– Det har vært ganske åpent en stund, og man har nok blitt litt godt vant igjen. Det hadde vært stort, men jeg er ikke mega-overrasket, kjenner jeg. Det siste halvannet året har det vært en del kjipe beskjeder, og det må man bare leve med.

Norges Fotballforbund har planlagt å ha med seg rundt 60 sponsorer og partnere på tur.

– Vi forholder oss foreløpig kun til varselet vi har lest i media, at det kommer en beskjed klokken 19 i kveld. For oss er dette trist om kampen skal spilles uten tilskuere. Det er mange som kan bli rammet av dette, sier Pål Bjerketvedt, generalsekretær i Norges Fotballforbund, til VG fredag formiddag.

Bjerketvedt forteller om nysgjerrighet fra nordmenn som har planlagt tur.

– Vi holder kontakt med grupperingene som skal nedover. Vi håper fortsatt tribunene blir fylt opp, sier han.

Norge møter først Latvia på Ullevaal lørdag.