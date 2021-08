Dette betyr et kommersielt samarbeid.

FORMEN NÆRMER SEG: Jürgen Klopp kom med positive nyheter rundt formen til kaptein Jordan Henderson. Her jubler de to etter Champions League-triumfen i 2019.

Gladnyhet for Klopp

Liverpool-manager Jürgen Klopp kan glede seg over at viktige spillere er på bedringens vei.

Både kaptein Jordan Henderson og midtbanestjernen Thiago Alcântara skal være i så god form igjen at de kan kjempe om en startplass. De trøblet begge med skader sist sesong, men begge deltok i EM for England og Spania som gikk til henholdsvis finale og semifinale (begge ble slått av Italia). Derfor kom de sent tilbake til oppkjøringen av ny sesong.

– De er mye nærmere å kunne spille. De ser bra ut. Nå må vi ta en avgjørelse. De så veldig bra ut på trening, sa Klopp på fredagens pressekonferanse.

Lørdag kommer Burnley på besøk til første offisielle kamp med publikum på Anfield siden smellen mot Atlético Madrid i Champions League mars 2020.

– Det er noe alle ser frem mot, sier Klopp.

Han mener at Anfield-publikumet er noe av det viktigste for nysigneringene til klubben.

– Alle snakker om det, men du vet ikke helt før du har opplevd og følt det. Det er spesielt øyeblikk for alle. Vi kan ikke vente. Dette stedet er spesielt og vi er glade for å ha fansen tilbake, sier Klopp.

Det er usikkert om Fabinho vil spille i helgen. Brasilianeren mistet sin far. Fabinhos kone, Rebecca Tavares, delte nyheten på Twitter.

– Det er en privat situasjon. Fabinho er her og gjør det han kan. Vi er alle lei oss på hans vegne og føler med ham. Vi sender våre kondolanser til familien hans, og prøver å gi han all vår kjærlighet og varme. Resten er privat, sier Klopp.

Liverpool får muligens klare Jordan Henderson, Thiago og Curtis Jones til en startplass, mens Andrew Robertson fortsatt er skadet. Kanskje får også Ibrahima Konate sin debut.

Burnley mangler Dale Stephens og Kevin Long. Burnley stoppet Liverpools rekke på 68 kamper uten tap på Anfield sist sesong.

