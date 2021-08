FEIRET UAVGJORT: Joe Bell og målscorer Harald Nilsen Tangen.

Viking kom tilbake mot Vålerenga – greide uavgjort i Oslo

VALLE (VG) (Vålerenga – Viking 1–1) Han hadde vært en plage for Vålerenga-forsvaret hele kvelden, og seks minutter før slutt fikk Harald Nilsen Tangen (20) lønn for løpingen.

Vikings U-landslagsspiller sikret 1–1 i en fotballkamp der begge scoringene satt på et tidspunkt motstanderen hadde initiativet.

Viking hadde åpnet best, de var lenge best i oppgjøret, men mønsterangrepet Vålerenga vartet opp med etter allerede 11 minutter, var definitivt det beste de hadde å by på hele søndagskvelden.

Det startet med et innkast fra Christian Borchgrevink på høyresiden og vridde seg sakte og trinnvis over til venstre. Til slutt spilte Leonard Zuta opp Osame Sahraoui på midtstreken, VIF-yndlingen trakk innover og løftet ballen over et høytstående Viking-forsvar.

Vidar Örn Kjartansson stakk på løpetur og var som en hare foran Viljar Vevatne hele sprinten. Alene med Arild Østbø var islendingen sikker – og i sin første start siden Sandefjord-kampen 30. mai satte han sesongens andre ligamål.

Men Viking hadde inititativet. Joe Bell styrte spillet, Harald Nilsen Tangen fant ledige lommer, Zlatko Tripic kom nærmere og nærmere og ble hissigere og hissigere. Men Kjetil Haug reddet både til høyre og venstre på forsøk fra Kristoffer Løkberg og Tripic før pause.

STRAFFE? Harald Nilsen Tangen gikk overende i Vålerengas 16-meter i 2. omgang, men fikk gult kort for filming i stedet for straffe.

Det blir stort sett 3–2 til et av lagene når Viking spiller fotballkamper (snitt på over 4,3 mål per match i Eliteserien i år), de pleier å komme under – og de pleier å slå tilbake. Akkurat som mot Molde sist skjedde det også denne gangen, selv om det bare ble ett poeng søndag kveld.

2. omgang fortsatte lenge med at Viking hadde mest spill og muligheter, Harald Nilsen Tangen fikk gult kort for filming da andre trodde han ville få straffe, men de siste 20 minuttene begynte Vålerenga å produsere sjanser igjen.

Både Osame Sahraoui, Henrik Bjørdal og Tobias Christensen kunne punktert matchen. Istedet trakk Tripic opp et angrep, trillet ut til innbytter Shayne Pattynama, som fant Harald Nilsen Tangen foran mål, og han skjøv inn 1–1 over streken. Det synes de færreste var ufortjent.

