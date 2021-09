AVSLAPPET – FORELØPIG: Ståle Solbakken presenterer troppen til kampene mot Tyrkia og Montenegro førstkommende tirsdag. Her i VG-intervju på Intility Arena i forkant av cupkampen Vålerenga mot Odd denne uken.

Solbakkens Tyrkia-plan: − Må dyrke galskapen

VALLE (VG) Som trener har han vært i seks cupfinaler – og tilnærmingen fra denne typen kamper er det Ståle Solbakken (53) tar med seg til det han har kalt «den lille finale» i Tyrkia.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– På mange måter blir det slik. På grunn av konsekvensen av resultatet i kampen og at begge lag tenker litt sånn. Det er mer en sånn «all-in-forestilling». Ikke at du reiser på en bortekamp med et klubblag der du vet du skal reise 19 ganger til, beskriver Ståle Solbakken i dette VG-intervjuet over en flaske Farris på Intility Arena i Oslo.

Det bruste bra på forrige samling: 1–1 mot gruppeleder Nederland og målsjansebonanza mot Gibraltar (5–1) og Latvia (2–0), litt politisk munnhuggeri med helseministeren, en forbedret mentalitet hos spillerne og en utvikling i VM-kvalifiseringsgruppen som ganske enkelt betyr at seier er alt og tap ingenting for Norge i bortekampen mot Tyrkia 8. oktober.

Grafikk: www.sofascore.com

Resten av september har Solbakken brukt på noen fridager, ett FaceTime-møte med landslagskaptein Martin Ødegaard (22) og distribusjon av videobilder til spillerne som ber om det – eller de som trenger det.

Han er opptatt av ikke å «overloade» landslagsspillerne i klubbhverdagen.

– Etter Gibraltar-kampen sto min kone sto klar med en flybillett og et hotell. Så vi dro faktisk rett til Frankrike i tre dager. Etter det har det vært normalt; jeg har sett fotball, reist litt og sett fotball, og nå handler det egentlig bare om de to siste helgene å se så mange som mulig så mye som mulig. Da prioriterer vi ikke å reise, for da går vi glipp av noe. Nå handler det om å få oversikt. Men nå har vi basistroppen mer klar, sier Ståle Solbakken.

– Det blir stort sett det du tok ut sist?

– Det blir alltid noen små justeringer, men selvfølgelig mange av de samme.

– Har du laguttaket tidlig klart nå?

– Nei. Vi har ikke bestemt oss for hverken formasjon eller laget. Vi må se hvem som er i form og hvordan vi ser for oss kampen.

les også Høie om Solbakken-utspill: – Overrasket og skuffet

– Men dere fikk bedre kontroll med tre midtbanespillere og en slags 4-5-1 i 2. omgang mot Nederland?

– Nja. Vi startet litt vanskelig, så hadde vi 25 minutter hvor vi hadde veldig god kontroll med en firer og Moi foran dem. Så begynte det å bli tungt. Og det var mest fordi vi ikke fikk satt venstresiden med Jens Petter (Hauge) og Meling ordentlig, svarer Solbakken.

Nå venter Asia-siden av Istanbul, Fenerbahces arena og en motstander med ny trener i tyske Stefan Kuntz etter at Senol Günes ikke overlevde 1–6-slakten fra Nederland. Tyrkia er FIFA-ranket rett bak Solbakkens lag (39.), men har hatt fire mesterskapsdeltagelser, deriblant to semifinaler i EM og VM i den samme 20-årsperioden hvor Norge aldri har vært nærmere enn playoff.

Likevel: Det handler ikke om å sette sikkerheten først på Sükrü Saracoglu stadion.

– Det gjør vi ikke. Vi går for å vinne den kampen. Da er det beste å presentere en kampplan som spillerne er dus med. Det er kanskje enda viktigere i landslagsfotballen; at spillerne har en god følelse, mener Solbakken.

les også Slik kan Norge få gruppefinale i Rotterdam

Hedmarkingen har vunnet fire av de seks cupfinalene han har hatt som trener, alle i dansk fotball med FC København. For samme klubb var han i omtrent 30 kvalikrunder i europacupene med vinn eller forsvinn som innsats, og følelsen var litt den samme foran hver eneste seriekamp han ledet Köln i Bundesliga for ti år siden.

Nå vil han at hele landslaget skal kjenne på at også Tyrkia-kampen blir en finale.

– Du må tørre å dyrke den følelsen. Du må tørre å stå i det, mener Solbakken.

– Fotballfolk pleier å ofte å si at «vi forbereder oss som det er en vanlig kamp» før viktige matcher?

– Jeg tror heller motsatt. Du må dyrke galskapen i det. Leve med konsekvensen – og tilfeldighetene. Nederland kan score i siste sekund her. Er kampen da mye dårligere enn det 1–1 var? Nei, det er den ikke, svarer landslagssjefen på sitt eget spørsmål.

– Mye tyder på at kampen vi gjorde mot Nederland var enda bedre når vi ser hva de gjorde mot Montenegro og Tyrkia, fortsetter han og sikter til gruppelederens totale 10–1 over Montenegro og Tyrkia noen dager etter uavgjortresultatet mot Norge.

les også Tyrkisk formsprekk og forsvarskrise før Norge-kampen

– Dyrket Drillo galskapen i det før de viktige kampene?

– Det han var god til, var å se i spåkulen, se hvilken kamp det ville bli og ga en trygghet gjennom det. Det er viktig at vi også gjør nå. Vi må tørre å leve og stå i det. Du kan komme ut på den gale siden, men det må ikke være noe ugjort i form av at du ikke slapp deg løs eller presenterte deg selv på den måten.

– Blir det vanskeligere for dere når Kuntz har kommet inn som ny trener?

– Ja, det kan du si. Vi har selvfølgelig sett på hva han har gjort over tid (vært tysk U21-landslagstrener), prøvd å dra noen slutninger, og så ser vi hva Tyrkia har gjort over tid, og så vet vi at han er ny og har kort forberedelsestid. Han vil sikkert bygge videre på det han føler er bra og vil legge til noen småting. Jeg tror ikke på noen revolusjon. Det er vanskelig på så kort tid, mener Solbakken.

les også Solbakken etterlyser «spissere albuer»

les også Solbakken roser «fandenivoldske» Thorstvedt: – Jeg liker mentaliteten hans

Han har allerede åpnet for å ta ut én av Eliteseriens formspisser, og det ble neppe mindre aktuelt da Alexander Sørloth pådro seg skade i seriekamp for Real Sociedad torsdag. Erling Braut Haaland var også ute med skade for klubblaget i helgen, og det er uvisst hvor langt tid han trenger på å bli kampklar igjen.

Og Sander Berge – som fortsatt ikke har spilt ett sekund av Solbakkens åtte første kamper som norsk sjef – rekker heller ikke all verden av matchtrening før samlingen.

– Vi får se hva han spiller og hvor mye. Han rekker kanskje ikke mer enn én kamp, men spiller mot Bournemouth, og det er det nærmeste du kommer Premier League i Championship. Så får han vise at han er i kanonform i den kampen, så er han hyperaktuell, fastslår Solbakken.