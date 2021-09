Stabæks Kornelius Normann Hansen fortviler etter tapet for Viking lørdag kveld.

Krise tross millionøkning: − Tilsier ikke at vi skal ligge sist på tabellen

NADDERUD (VG) Stabæk har økt budsjettet på sport med over 60 prosent siden 2018. Likevel peker pilen i feil retning i Bærum. Klubbens daglige leder erkjenner at årets nedtur har kommet som en overraskelse.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi står sterkere økonomisk enn vi har gjort på lenge. Økonomien tilsier ikke at vi skal ligge sist på tabellen, sier daglig leder i Stabæk, Jon Tunold, til VG.

Tapet for Viking i helgen var sesongens ellevte for bæringene. Fasiten etter 18 serierunder er 13 poeng og varsellampene blinker rødt.

– Vi hadde ikke trodd at vi skulle ligge her nede i år. Vi må evaluere alt vi har gjort i år for å finne ut hvorfor det ble sånn, konkluderer han.

Sportssjef Torgeir Bjarmann, sammen med daglig leder Jon Tunold og forhenværende trener Jan Jönsson.

Trener Eirik Kjønø mener alt ligger til rette for at de skal kunne snu den vonde trenden, men erkjenner at de har en lang vei å gå.

Så hvordan kan Tunold forklare at Stabæk etter to strake 8.-plasser, nå ligger helt sist i Eliteserien, parallelt med at de økonomiske rammene ser betydelig bedre ut?

– Økonomisk skulle det ikke bli sånn. Vi kan nok si at Stabæk har vært i Eliteserien mot alle odds i mange år. Vi har muligens hatt den dårligste økonomien, sammen med noen av de andre som har vært heislag. Men de siste årene har det sett bra ut, så økonomien vår er i alle fall ikke noen unnskyldning.

Stabæk-trener Eirik Kjønø går en tøff høst i møte.

Den daglige lederen forteller at det først var for to år siden Stabæk faktisk begynte å betale for å hente spillere. Det er spillersalg ut som gjør at de i det hele tatt kan bruke penger. Ved utgangen av 2020 hadde Stabæk Fotball et positivt resultat på 1,3 millioner kroner.

Regnskapet viser også at klubben tjente nesten 140 millioner kroner på spillersalg i 2019 og i 2020. I år har de allerede håvet inn godt over 20 millioner kroner på salget av Antonio Nusa til Club Brügge.

– Driftsunderskuddet vårt er fortsatt ganske stort. Vi investerer stort sett alt vi tjener inn igjen, men samtidig må vi også prøve å bygge litt egenkapital.

– Kunne dere investert disse midlene på en annen måte?

– Ja, det kan man jo si. Men vi må hente de riktige spillerne, samtidig som vi må investere i akademiet og fortsette å signere de unge talentene. Pengene går ikke bare til A-laget, men lønningene er vesentlig høyere og spillerne vi henter nå er dyrere. Vi må bare erkjenne at vi ikke har lykkes godt nok med alt.

Lønningskostnadene fra 2019 til 2020 økte med nesten seks millioner kroner, til tross for at klubben permitterte stort sett alle ansatte mellom 60 og 100 prosent i perioden hvor coronapandemien traff Norge.

For 2021 har klubben budsjettert med ytterligere vekst på ti millioner kroner til lønnsutbetalinger.

Tunold mener et eventuelt nedrykk naturligvis vil være uheldig, også økonomisk. Samtidig er han ikke redd for at det skal være ødeleggende.

– Om det skulle skje, har vi midler til å satse. Den økonomiske situasjonen tilsier at vi skal takle det, men dit begynner vi ikke å tenke ennå. Det er lenge igjen, understreker han.

Tunold sier han både håper og forventer at kommunestyret tar en beslutning vedrørende et nytt stadionanlegg iløpet av oktober. Han kan ikke få understreket viktigheten av å få på plass en ny arena tydelig nok.

– Det er kjempeviktig at vi får den beslutningen. Slik situasjonen er nå, ville ikke en ny stadion hjulpet oss å være et bedre lag. Men det handler om inntekter og stemning. Det ligger ikke veldig godt til rette her på Nadderud, mener han.

Stabæk håper at stadion, som er planlagt rett ved Nadderud, står klar til senest til sesongstart i 2025. Han forteller at planene står, uavhengig av hvordan det går sportslig.

– Dette er langsiktige planer for et stadion som skal stå der i 50 til 60 år. Vi skal være et topplag i mange, mange år fremover.