Bodø/Glimt tok første steg mot nytt Europa-gruppespill etter Boniface-hat-trick

BODØ (VG) (Bodø/Glimt – KÍ Klaksvik 3–0) Et hat-trick fra stortalentet Victor Boniface (21) sørget for at det allerede ser svært lyst ut for nordlendingenes muligheter til et nytt Europa-eventyr. Etter kampen bekreftet brennhete Ola Solbakken at han kan havne i Roma.

23-åringen er kraftig linket vekk, og spekulasjonene om at Roma kan bli neste stoppested har florert de siste ukene. Tidligere i uken meldte TV 2 at kantspilleren hadde vært på besøk i «Den evige stad».

Han var svært tilbakeholden og svarte «ingen kommentar» på flere av VGs spørsmål, men bekrefter samtidig at Roma kan være neste stoppested.

– Det er mange klubber som er interessert, og Roma er en av dem. Mer enn det sier jeg ikke, sier Solbakken.

– Så du kan være ferdig i Bodø/Glimt innen kort tid? spør NRK.

– 1. januar er jeg ferdig, men enn så lenge er jeg Glimt-spiller, svarer Glimt-vingen.

Videre er Solbakken opptatt av å skryte av Boniface, som tross alt var kveldens hovedattraksjon.

– Han er et beist, med et vilt potensial. Han har vært uheldig med skader, men vi vet alle hvor god han kan bli. Vi ser det mer og mer. Folk skjønner nok ikke hvor mye han har i seg, sier Solbakken om lagkameraten.

Spissen selv var strålende fornøyd med egen innsats.

– Dette var første gangen jeg scoret hat-trick. Det føles godt, sier Boniface til VG.

Spissen får stadig mer spilletid i Bodø/Glimt etter å ha slitt tungt med skader i flere perioder. Tidligere har Boniface også blitt koblet vekk, men er nå klar på at fokuset hans er 100 prosent på Bodø/Glimt.

– Jeg må bare hjelpe laget så mye jeg kan. Jeg er glad for å få muligheten til å vise meg frem, sier 21-åringen.

FORSKJELLEN: Bodø/Glimt dominerte stort hjemme mot sin færøyske motstander, og Victor Boniface scoret tre ganger i onsdagens kamp på Aspmyra.

To scoringer av det nigerianske stortalentet før pause ble etterfulgt av en straffescoring etter pause.

Dermed har Bodø/Glimt halvannen fot i andre kvalifiseringsrunde i sin vei til Champions League, hvor de igjen skal møte svært overkommelig motstand.

Info Dette er Victor Boniface Født: 23. desember 2000 (21 år) i Nigeria Posisjon: Spiss Mål for Bodø/Glimt: 14 på 58 kamper totalt Vis mer

Returoppgjøret spilles på Færøyene førstkommende tirsdag. Hvis Bodø/Glimt går videre, venter enten walisiske The New Saints eller nordirske Linfield. Waliserne vant 1–0 tirsdag.

Hovedtrener Kjetil Knutsen soner fortsatt karantenen etter opptøyene i spillertunnelen etter kampen mot Roma i vår.

Går Bodø/Glimt også videre fra andre kvalikrunde til Champions League vil de være garantert minimum Conference League-gruppespill, slik grafikken under viser:

Bodø/Glimts vei til gruppespill i Europa.

En corner fra Elias Kristoffersen Hagen havnet i føttene på Victor Boniface, som tverrvendte og sendte Glimt i føringen etter drøyt ti minutter.

Deretter var det Roma-koblede Ola Solbakken som løftet ballen inn med høyrefoten, hvorpå Boniface fikk kranglet inn sitt andre mål etter en drøy halvtime.

Tolv minutter etter pause blåste dommeren straffe til Bodø/Glimt for en hands på Mads Mikkelsen. Boniface skrittet opp og hamret ballen via tverrliggeren og i mål – og dermed var hat-tricket komplett.

Etter 75 minutter forlot han banen til stående applaus da han ble erstattet av Runar Espejord.

Bodø/Glimt er ikke det eneste norske laget som kan kvalifisere seg til spill i Europa denne sesongen, men det eneste som har mulighet til å gå til Champions League eller Europa League.

Molde, Viking og Lillestrøm kommer inn i andre runde av Conference League-kvalifiseringen. De kampene spilles 21. og 28. juli.

Disse tre lagene må gjennom andre runde, tredje runde og playoff før de eventuelt når gruppespillet i turneringen som hadde sin debutsesong i fjor.