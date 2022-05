Dette betyr et kommersielt samarbeid.

VISER TIL KLOPP: Phil Neville mener uttalelsene til Rangnick er for uambisiøse.

Uenig med United-manageren: − Bare se hvor raskt det gikk for Klopp

Manchester United-manager Ralf Rangnick påsto at det kan ta opptil seks år før storklubben er i toppen igjen. Phil Neville mener derimot at det ikke skal så mye til.

Phil Neville er nå trener i Inter Miami og har 263 kamper for Manchester United.

– Det kreves store forandringer i klubben, men ting kan fort snu, sier Neville til Sky Sports, gjengitt av Daily Mail.

Etter 0–4-tapet mot Liverpool i april mente Rangnick at det er behov for opptil 10 nye spillere.

– Liverpool er seks år foran oss, sa Manchester United-manageren som snart skal jobbe som United-konsulent, til Sky Sports.

Det argumentet mener Neville ikke holder vann.

– Det kan forandre seg på 12 til 18 måneder, sier han.

– Hvis du velger riktig manager, har de riktige spillerne og får på plass strukturen rundt klubben, så kan endringene skje kjapt. Alt som trengs er kanskje bare to eller tre nye signeringer, fortsetter Neville.

I april ble det bekreftet at Ajax-trener, Erik ten Hag (52), tar over Manchester United neste sesong.

– Bare se hvor raskt det gikk for Jürgen Klopp å snu situasjonen for Liverpool. United får nå en fantastisk, ung manager, og nå trenger han støtte og tid. Jeg tror at i den posisjonen klubben er i nå, så vil de gi han det, sier Neville

De to siste seriekampene er det likevel Rangnick som skal lede laget. Først venter Brighton på bortebane på lørdag, og det kan bli tøft for et lag som ikke har vunnet en bortekamp siden de slo Leeds 4–2 i februar.

