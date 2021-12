TILBAKE: Phil Foden blir gratulert av Aymeric Laporte etter scoringen til 1–0.

Guardiolas unike tall - nå leder City med åtte poeng

(Brentford-Manchester City 0–1) Med sin tiende strake ligaseier kan Manchester City være i ferd med å avgjøre Premier League. Phil Foden (21) var tilbake og scoret seiersmålet.

Manchester City-gjengen kan dermed feire nyttår med åtte poengs luke til tabelltoer Chelsea, som ikke klarte å vinne mot Brighton.

Dette er fjerde gang under Pep Guardiola at Manchester City spiller ti eller flere kamper på rad med bare seirer, melder statistikktjenesten OptaJoe, som fastslår at ingen andre managere i Premier League-historien har mer enn to atskilte perioder med ti eller flere seirer på rad.

– Det ser bra ut. Men når det er jul, må du bare holde foten på gassen og holde fokus, sier Foden til TV 2 og Amazon Prime.

På spørsmål om dette er det beste City-laget han har spilt for, svarer 21-åringen blygt:

– Ja, det er nok det.

Pep Guardiola er fornøyd, men forsiktig:

– Vi har nå vunnet ti kamper på rad, men det er fortsatt 54 poeng å spille om. Det er ingen som blir mester i slutten av desember, sier Manchester City-sjefen i et intervju vist på TV 2.

Guardiolas menn har hatt et vanvittig kalenderår 2021: 67 kamper – 53 seirer, to uavgjorte kamper og 12 tap.

Nedturen var at det ble tap i Champions League-finalen mot Chelsea (0–1).

I Premier League derimot ble det gull med 12 poengs margin til byrival Manchester United. Grunnlaget for ligatittelen ble lagt gjennom superspill i januar og februar.

MATCHVINNERJUBEL: Phil Foden feirer sin avgjørende scoring.

I ligaen har de himmelblå 36 seirer, to uavgjorte kamper og seks tap i 2021.

Manchester City har vært inne i en imponerende periode i det siste. De hadde scoret 17 mål på sine tre siste seriekamper før de kom til Brentford onsdag kveld. Vertene forsvarte seg med nebb og klør og begrenset tapet til 0–1.

Det siste poengtapet for Manchester City kom med 0–2-tapet mot Crystal Palace den 30. oktober.

Phil «hei sveis» Foden hadde denne gang fått tillit fra start av manager Guardiola, og han kvitterte med å sette inn 1–0 etter et drøyt kvarter i 1. omgang. Kevin De Bruyne noterte faktisk sin første liga-assist for sesongen med sitt flotte fremspill – og Fodens avslutning var ikke dårligere.

– Det er en fornøyelse å se De Bruynes pasning, sier Erik Thorstvedt på TV 2-sendingen.

– Han er så god teknisk, sier Simen Stamsø-Møller om Fodens avslutning.

HJERNEN BAK: City-manager Pep Guardiola.

Foden unngikk så vidt å bli avblåst for offside, viste reprisen.

– Jeg har hatt noen annulleringer i år, så jeg var ikke sikker. Jeg trodde jeg gikk litt for tidlig, men takk gud for at det ble mål, sier Foden til Amazon Prime.

Av de 34 spillerne som har scoret minst fem Premier League-mål denne sesongen, er Foden den som har høyest prosent bortemål. Fire av hans fem fulltreffere har kommet på utebane, altså 80 prosent.

Citys 1–0 scoring kom rett etter at vertene Brentford hadde hatt en megamulighet til å gå i ledelsen.

Brentford hadde på forhånd bare vunnet to av sine ti siste ligakamper, og de klarte ikke å forbedre den statistikken mot serieleder Manchester City. Vertene gikk ut i vant 3–5–2-formasjon, men etter som City hadde ballen i omtrent 80 prosent av tiden, ble de presset tilbake.

Mot slutten av 1. omgang var det to episoder der Fernandinho først var stygg mot Ivan Toney, så tok Toney hevn mot Fernandinho. Men dommeren valgte å la kortene ligge i lommen.

– Det er en renspikket hevnaksjon, sier Thorstvedt på TV 2-sendingen.

Brentford ga ikke opp og jobbet heltemodig i håp om å få poeng – men Manchester City sto greit imot.

Aymeric Laporte headet inn det han trodde var 2–0 på slutten, men målet ble korrekt annullert for offside.

– Vi skapte ikke så mye, men det er så vanskelig her, sier Pep Guardiola i et intervju vist på TV 2.

– Gutta ga alt. Vi gjorde en virkelig god kamp. Det er vanskelig for topplagene å komme hit til Brentford.