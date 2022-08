Tengstedt avgjorde på overtid da Rosenborg vant sin femte på rad

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg-Aalesund 2–1) Rosenborgs seiersrekke så ut til å ryke, men da dukket Casper Tengstedt opp for tredje kamp på rad, og banket inn seiersmålet på overtid. Aalesund er seiersløse siden toppscorer Sigurd Haugen flyttet til Danmark.

Den særdeles tamme og kjedelige kampen så ut til å ende med 1–1; et resultat ingen av lagene ville hatt mye nytte av. Men så, to minutter på overtid, dukket han opp igjen, Casper Tengstedt.

På bakerste stang banket han ballen i nettaket fra skrå vinkel og med scoring i tredje kamp på rad, sørget dansken med det for Rosenborgs femte seier på rad.

Dét har ikke skjedd siden sist Rosenborg ble seriemester, i 2018.

MATCHVINNER: To minutter på overtid banket Casper Tengstedt inn det avgjørende målet for Rosenborg.

Medaljekamp

Den gode formen har gjort at Kjetil Rekdals kompani er i ferd med å spille seg inn i medaljekampen. Men starten på kampen var tam og kjedelig, og ikke før Simen Nordli banket bortelaget i fortjent ledelse etter 30 minutter, så hjemmelaget ut til å våkne.

Rekdal kan ikke ha likt det han så, for kort tid etterpå fikk Edvard Tagseth beskjed om å forberede et innbytte. Kanskje virket trusselen på spillerne, for Rosenborg overtok sakte, men sikkert banespillet. Etter å ha ropt på straffe flere ganger, var det til slutt Carlo Holse som fikk gehør fra dommer Svein Oddvar Moen etter å ha blitt dratt ned rett innenfor straffemerket.

Samtidig utsatte Rekdal byttet.

Rosenborgs toppscorer Ole Sæter tok sats, banket til, og knyttet neven for fjerde kamp på rad etter å ha banket ballen selvsikkert i mål. I pausen var ikke Sæter nådig.

– Pinlig!

Dansk magi

Kjernens taktfaste rop forsøkte å blåse liv i hjemmelaget, men uten at det så ut til å ha ønsket virkning. De store sjansene lot vente på seg, men da håpet om seier så ut til å svinne, dukket Tengstedt opp på bakerste stang, og scoret sitt fjerde mål på tre kamper siden debuten.

Aalesunds rekke på seks kamper på rad uten seier har gjort at Lars Arne Nilsens tangotrøyer kan være i ferd med å spille seg inn i nedrykkskampen etter salget av stjernespiss Sigurd Haugen, som avsluttet med scoring og seier i sin siste kamp (7. juli) før overgangen til dansk fotball.

Haugens erstatter, tidligere Tromsø-spiss Ebiye Moses, gikk snaut tjue minutter som innbytter uten å gjøre seg bemerket.