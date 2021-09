PÅ VEI MOT GULLET: Ingrid Marie Karlsen Spord løfte armene i jubel etter å ha scoret 2–0-målet mot Rosenborg på Koteng Arena i juli.

Sandvikens suksessoppskrift: − Gullet ska hem. Det skal jo det

Da Ingrid Marie Karlsen Spord kom tilbake til norsk fotball i 2018, sa hun at målet var gull med Sandviken. Nå er det i ferd med å gå troll i ord.

Av Jens Friberg

– Vi ligger an til å ta gullet, selvfølgelig. Nå handler det for oss om å være skjerpet hele veien ut og gjøre jobben, alt ligger i våre hender, sier Spord etter lørdagens 3–1-seier over Kolbotn – som førte dem opp på utrolige 40 av 42 mulige poeng etter 14 serierunder.

Spord kom tilbake til Norge fra italienske Fiorentina i 2018, og var tydelig på at hun kom for å vinne gull med Sandviken. Tre år senere er profetien i ferd med å oppfylles.

– Det er ikke tvil om at vi har et vanvittig bra lag i år, bedre enn Sandviken har hatt noen gang. Totalen av det gjør at vi ligger der vi ligger nå, og det er fortjent. Gullet ska hem. Det skal jo det, sier Spord selvsikkert.

Hun tilskriver æren for Sandvikens dominans til en langvarig prosess, med hard jobb fra hele klubben over lang tid – og trekker frem lagspillet som deres største styrke.

Kamper som kommer

Kaptein Tuva Hansen er heller ikke vond å be da hun får spørsmål om hvorfor Sandviken er blitt såpass gode.

– Vi har veldig fokus på kampen som kommer, det er mentaliteten som (trener Alexander) Straus har fått inn i laget og det er helt avgjørende. Alltid er den neste motstanderen det viktigste, vi snakker ikke om tabell og hausser ikke hverandre opp, sier hun.

Selv hevder hun å ha sjekket tabellen «én gang på sommeren», og sier det er «ett fett» for deres del hva tabellen sier – så lenge de tar neste steg og klarer neste hinder.

– Det handler om hele prosessen: Planleggingen, trenerapparatet - og mange andre faktorer avgjør at vi er der vi er nå. Det er ikke noe individ i laget vårt, ingen tror de er mye bedre enn andre. Vi har heller lagspillere som spiller for hverandre, sier Hansen – og trekker frem at de er kommet dit med langt mindre budsjetter enn for eksempel Vålerenga og andreplasserte Rosenborg.

TETT DUELL: Fjorårets dobbeltvinner Vålerenga, her representert ved Elise Thorsnes (venstre) kom til kort mot Sandviken (ved Guro Bergsvand) på Intility i august. Sandviken ser også ut til å overta tittelen fra osloklubben.

– Er ikke dummere

Etter et drøyt tiår med dominans fra LSK Kvinner og fjorårets dobbeltvinner Vålerenga, er seriemesterskapet på vei vestover igjen.

– Situasjonen er tydelig for alle. Vi er ikke dummere enn at vi vet hvor vi er, vi må fortsette med det vi har gjort og ikke miste blikket på ballen. Det er nok av mennesker rundt oss som er flinke å påpeke hvor vi ligger, men det hjelper ikke oss. Vi har bevist gang etter gang at vi er et godt fotball-lag og det er ingenting som tyder på at det skal endre seg, sier nevnte Straus.

– Vi har løftet listen og kommet inn med tydelighet. Jeg har noen referanser fra internasjonal fotball, vi har endret spillestilen – men vi er langt fra utlært. Jeg er hellig overbevist om at vi kommer til å være bedre i 2022 enn vi er år, advarer Straus.

MYE Å FEIRE: Alexander Straus (midten) feirer 2–0-seieren over Rosenborg Kvinner på Koteng Arena 17. juli.

Sykluser

Søndag vant Vålerenga 2–1 over erkerival LSK Kvinner og dermed er begge lag så godt som utenfor rekkevidde til å ta igjen Sandviken. At andre klubber har større kjøpekraft er bare noe som trigger bergenserne, skal vi tro Straus.

– Dette går i sykluser, lengre eller kortere. Du kan ikke bare måle posisjoner, Vålerenga vet at konkurrentene er blitt bedre og de kommer til å bli en seriøs kandidat til neste år. Det er bra for oss andre, da blir vi også presset til å forbedre oss, sier han.

Tidligere Vålerenga-trener og nåværende utviklingssjef Monica Knudsen sier det går en «høylytt diskusjon» om hvordan de skal slå tilbake neste sesong.