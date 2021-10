Dette betyr et kommersielt samarbeid.

Kylian Mbappé i samtale med Real Madrids Karim Benzema på Frankrike-treningen onsdag.

Bråk om Kylian Mbappé: − Dette er en mangel på respekt

Kylian Mbappé (22) vil til Real Madrid. Eller vil han det? Mamma Fayza antyder at han kan komme til å bli i PSG.

Publisert: Nå nettopp

Samtidig er PSGs sportsdirektør lynende sint over at både Karim Benzema, trener Carlo Ancelotti og klubbpresident Florentino Pérez

har kommet med klare antydninger om at Mbappé skal til Real Madrid.

– Kylian Mbappé kommer til Real Madrid. Jeg vet ikke når, men han kommer - det er bare et spørsmål om tid. Han sa det selv, sier Benzema ifølge L’Equipe.

Leonardo, sportsdirektøren i den franske hovedstaden, er ikke fornøyd:

– Dette har pågått i to år nå, overgangsvinduet er stengt. Vi skal spille kamper, og Real Madrid kan ikke fortsette å oppføre seg på denne måten. De må stoppe! Mbappé er PSG-spiller.

– Jeg gjentar: Dette er en mangel på respekt som vi ikke kan tolerere, sier Leonardo ifølge L’Equipe.

I slutten av august kom det fram at Mbappé ønsket å forlate PSG. Det bekreftet også sportsdirektør Leonardo.

Han bekreftet at Real Madrid hadde lagt inn bud på spilleren og at det var i størrelsesorden halvannen milliard kroner. Så gikk han hardt ut mot den spanske storklubben.

– De legger inn dette budet ett år før han er ute av kontrakt og syv dager før overgangsvinduet stenger. Dette gjør de for å vise at de har forsøkt alt, mens de i realiteten begynner forhandlingene frem mot neste sommer, sa brasilianske Leonardo.

Men nå kommer Kylian Mbappés mor og representant, Fayza Lamari, med oppsiktsvekkende nytt til Le Parisien:

De er i samtaler med PSG og «ting går bra» er hennes svar på en mulig forlengelse av kontrakten, som går ut sommeren 2022.

– Sist sommer valgte Kylian Real Madrid, fordi han vil fullføre sin drøm. Jeg skjønner at PSG-fansen ikke er fornøyd, men han har drømmer, drømmen om å spille for PSG, og også for Real Madrid, sier Lamari.

PSG-trener Mauricio Pochettino sier dette til Universo Valdano, gjengitt av PSGTalk:

– Tanken er at han fortsetter hos oss, og jeg ser at Mbappé er rolig. Han er veldig profesjonell, og han respekterte den kontraktsmessige situasjonen. Kylian er en smart, ung, men moden person. Han er ekstraordinær. Han er verdensmester.

Landslagstrener Didier Deschamps trekker fram en side ved ham som kanskje vil overraske mange:

– Kylian er ingen vanskelig spiller å ha med å gjøre. Han setter alltid laget først. Han har også evnen, sammen med noen andre spillere, til å avgjøre en kamp på egen hånd, sier Deschamps ifølge UEFA.com.

Mbappé ligger an til å få sin 50. landskamp torsdag - bare 22 år gammel.

– Jeg har alltid likt tall. Rekorden tilhører Thuram, ikke sant? 142 landskamper er enormt, men det er mange kamper nå for tiden.

