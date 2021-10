Kommentar

Patrick Berg – et bevis på hvor viktig det mentale er i idretten

Av Knut Espen Svegaarden

KLAR: Patrick Berg er klar for å få samme vei som tidligere klubbkompis Jens Petter Hauge (til venstre).

ULLEVAAL STADION (VG) Tenk deg at bestefaren din er blant tidenes beste norske spillere, faren din fikk høre at han kunne spilt for Real Madrid da han var 35 år, den ene onkelen din var en stor spiller – og den andre onkelen fort kunne blitt bedre enn dem alle ...

Midt i dette sto Patrick Berg – utvilsomt et talent. Men hvordan takle alle sammenligningene?

Første gangen jeg så yngste blad Berg på fotballstammen, var på La Manga i 2014. Han var 16 år, og med A-laget til Bodø/Glimt for første gang.

«Er ikke det sønnen til Ørjan?» «Er Harald bestefaren hans?» Spørsmålene summet rundt i pressesonen.

Press? Forventninger? Stadige spørsmål om bestefar, far og onkler. Familien Berg fra Bodø er det nærmeste vi kommer en kongefamilie i Fotball-Norge.

For Patrick Berg ble det for mye. Han fikset det ikke. Presset kom ikke fra familien, langt ifra. Men fra omgivelsene. For en ung gutt som «måtte bli god» så ble tankene for negative. «Tenk om jeg ikke lykkes», var en klassisk tanke den gangen.

Ifølge Glimt-trener Kjetil Knutsen, som jeg intervjuet i forbindelse med et magasin om Bodø/Glimt i fjor høst, var Patrick Bergs og Glimt – og kanskje norsk fotballs -redning en mann ved navn Bjørn Mannsverk.

«Bjørn Mannsverk kom hit i 2017. Hadde han kommet i 2018 så hadde ikke Patrick vært her nå.» Sa Kjetil Knutsen den gangen.

Mannsverk er mental trener. Og Patrick Berg hadde for mye på skuldrene sine, det var mye som ikke fungerte, han underpresterte. Alt knøt seg. Det såkalte potensialet var der, men han fikk det ikke ut. Berg vurderte om han måtte komme seg vekk fra Bodø. Noe måtte gjøres. Da dro Knutsen og sportssjef Aasmund Bjørkan hjem til gutten, som da var 19 år og kom med et forslag:

MENTAL HJELPER: Bjørn Mannsverk.

«Kan du tenke deg å snakke litt med Bjørn Mannsverk?»

Patrick Berg sa ja.

Siden har karrieren bare gått en vei. Det enorme potensialet, som hele tiden har ligget der, er kommet fram via meditasjon – og åpenhet. Blant annet. Det har gitt trygghet, Patrick lærte seg å være åpen om ting som plaget ham. Det ble godt mottatt i spillergruppen, og gutten vokste seg inn i den rollen Kjetil Knutsen hele tiden hadde sett for seg:

Sentral på laget hans. Kaptein. Leder.

Bjørn Mannsverk har løftet blikket på spillere som Ulrik Saltnes og Marius Lode også, to andre spillere som slet lenge med negative tanker.

De tankene er borte for lengst.

Lørdag ettermiddag satt Patrick Berg på podiet på Ullevaal stadion, tok alle spørsmål på strak arm.

Det er en trygg, og ikke minst god spiller, som strutter av selvtillit nå, både for Glimt og Norge. Han fikk et slags lite gjennombrudd mot Tyrkia, ikke minst fordi han viste at han kan mer enn å «ligge riktig» og være tilgjengelig, i den posisjonen har i Glimt.

På landslaget må han vise andre sider av seg og spillet sitt.

Han klarer det med glans – og gode tanker.

Det har tatt tid, mange samtaler i jakten på tryggheten, men nå er Patrick Berg, endelig, klar for større oppgaver i større ligaer, 23 år gammel.