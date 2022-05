SEIERSKYSSET: Pep Guardiola tok sin fjerde ligatittel i Manchester City.

Guardiola om PL-gullet: − Det er ikke «fake»

Pep Guardiolas mannskap vinner ligatittel etter ligatittel, men det er elleve år siden han ledet et lag til Champions League-seier.

– Ved å vinne Premier League ... Det er ikke for å si om det er viktigere enn Champions League eller ikke, men Premier League er den «mest ærlige» turneringen. Det er ikke «fake», sa Manchester City-manager Pep Guardiola i et intervju vist på TV 2 etter at Manchester City søndag kveld kunne juble for seriegullet i Premier League.

– Vi ville elsket å være i Champions League-finalen i Paris neste uke, men det er en forskjell fra å prøve å vinne 38 kamper enn 6–7–8-kamper, sa Guardiola på en pressekonferanse tidligere denne uken.

Spurt om hvorfor han synes det er mer tilfredsstillende med ligagull enn seirer i cupturneringer, svarte han:

– Det er fordi det er vanskeligere (å vinne Premier League). Det er mange uker og det er mange kamper, sa han videre.

51-åringen hadde sin første sesong som manager/hovedtrener i en klubb på toppnivå da han fikk sjansen i Barcelona i 2008/09-sesongen. Spanjolen svarte med å føre Barcelona til seier i ligaen, cupen og Champions League samme sesong.

I løpet av fire sesonger i Barcelona vant han ligaen tre ganger og Champions League to ganger, hvor den siste CL-tittelen kom i 2011.

FORRIGE CL-SEIER: Pep Guardiola kunne kysse Champions League-pokalen for elleve år siden.

Siden har han på tre sesonger i Bayern München og seks sesonger i Manchester City vunnet Bundesliga tre ganger og Premier League fire ganger. Men aldri Champions League.

– Alle har gode øyeblikk, dårlige øyeblikk, skader, suspensjoner, personlige problemer hos spillerne. Det er den ydmyke og den ærlige (konkurransen). Det er derfor vi er utrolig fornøyde og glade, sa Guardiola etter søndagens Premier League-gull.

Fotballekspert i NRK, Thore Haugstad, er imponert over det ligavinnende maskineriet Guardiola har klart å skape.

– Han har skapt et utrolig system som eliminerer tilfeldighetene på utrolig god måte. Lagene hans har en total dominans i de aller fleste kamper, og det er som skapt for å slå lagene det er forventet at de skal slå. Lagene hans legger seg ikke bakpå, og de spiller på en måte som gjør dem nesten umulig å slå, sier Haugstad til VG.

– Lagene hans slapper aldri av. Det er veldig få kamper hvor City ikke presterer i det hele tatt. De er utrolig flinke til å holde trykket oppe og holde alle på tå hev, sier Haugstad.

Han legger til at Guardiola har hatt store spillertropper som også har gjort at han har kunnet rotere mye, noe som også ble eksemplifisert med at Ilkay Gündogan kom inn fra benken og ble den store helten med to mål i søndagens dramatiske 3–2-seier mot Aston Villa.

Men i Champions League har altså ikke suksessen i ligaen helt blitt overført.

– City er kanskje ikke like fleksible som for eksempel Liverpool, som nå har nådd finalen for tredje gang under Jürgen Klopp. De har et veldig fast system, og det kan rase veldig fort når de havner i problemer, sier han og fortsetter:

– Guardiolas lag er mer designet for å male lag i stykker på 38 kamper, men de er ikke så designet for å slå de beste lagene i Champions League.

Info Pep Guardiolas karriere som manager på toppnivå Barcelona: 2008/09: Seier i ligaen og Champions League

2009/10: Seier i ligaen – slått ut i semifinalen i Champions League

2010/11: Seier i ligaen og Champions League

2011/12: Nummer to i ligaen – slått ut i semifinalen i Champions League Bayern München: 2013/14: Seier i ligaen – slått ut i semifinalen i Champions League

2014/15: Seier i ligaen – slått ut i semifinalen i Champions League

2015/16: Seier i ligaen – slått ut i semifinalen i Champions League Manchester City: 2016/17: Nummer tre i ligaen – slått ut i åttedelsfinalen i Champions League

2017/18: Seier i ligaen – slått ut i kvartfinalen i Champions League

2018/19: Seier i ligaen – slått ut i kvartfinalen i Champions League

2019/20: Nummer to i ligaen – slått ut i kvartfinalen i Champions League

2020/21: Seier i ligaen – slått i finalen i Champions League

2021/22: Seier i ligaen – slått ut i semifinalen i Champions League Vis mer

Denne sesongen sa det stopp i semifinalen i Champions League for Manchester City, etter et høydramatisk oppgjør mot Real Madrid.

– Kanskje jeg ikke er god nok til å hjelpe laget til å klare det. Ingen vet hva som ville skjedd med andre spillere eller managere, sa Guardiola etter å ha blitt slått ut i Madrid.

– Det handler om marginer og vi er nødt til å takle det, sa Guardiola den gang.

FEIRET MED STYREFORMANNEN: Pep Guardiola sammen med Khaldoon al-Mubarak, styreformann i Manchester City.

Haugstad mener Guardiola selv må ta på seg noe av skylden for at det gang på gang har blitt mye nesten for City i Champions League, og peker blant annet hvordan City ofte har kollapset og sluppet inn flere mål på kort tid når de har blitt slått ut av Champions League.

– Det er overraskende lenge siden han vant Champions League, for han har hatt så gode lag. Men det er samtidig kun tre trenere (Carlo Ancelotti, Zinédine Zidane og Bob Paisley) som har vunnet flere ganger enn ham. Det sier litt om hvor vanskelig det er å vinne Champions League og å holde seg på toppen over tid. Til å være Guardiola og den standarden han har satt i seriespillet så lenge, så er det lenge. Det er delvis hans feil. Det har vært taktiske feil, men han har også vært veldig uheldige noen ganger, mener Haugstad.