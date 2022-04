Sesongens første tap for Molde etter keeperbrøler og overtidsscoring: − Den er på min kappe

(Molde – Lillestrøm 1–2) Molde-keeper Jacob Karlstrøm (25) leverte en ny tabbe, og åtte minutter på overtid ble Hólmbert Aron Fridjonsson matchvinner for Lillestrøm.

I kampens 19. minutt fikk Lillestrøm innkast høyt i banen, og Vetle Dragsnes kastet ballen inn i feltet. Der stusset Molde-stopper Eirik Haugen ballen opp i luften, og keeper Karlstrøm hoppet opp for å plukke den.

Det klarte han ikke, og i stedet steg Lillestrøm-stopper Igoh Ogbu opp i luften og stanget ballen i mål foran klypene til Karlstrøm.

– Det føles godt. Det er det vi prøver å gjøre, så det er deilig å lykkes på det. Det er en fantastisk følelse å score, sier Ogbu til Discovery+.

– Hjelpeløst keeperspill, utbrøt Discovery-kommentator Petter Bø Tosterud.

– Jeg prøver å gå ut å plukke, og så feilberegner jeg. Den er på min kappe, sier Karlstrøm til Discovery+.

Og det var ikke første gang Karlstrøm, som var i den siste landslagstroppen, leverte tvilsomt keeperspill etter vinterens overgang fra Tromsø til Molde:

Utenom scoringen hadde Lillestrøm flere gode muligheter i det som var en meget solid førsteomgang fra Geir Bakkes mannskap.

Molde klarte på sin side ikke å produsere de store mulighetene, før Erling Moe kastet inn Magnus Grødem med drøye ti minutter igjen av ordinær tid. Han presenterte seg umiddelbart med et strålende nedtak, men skuddet ble blokkert ut til et hjørnespark.

Det påfølgende hjørnesparket ble svingt inn i boksen av Emil Breivik, og foran mål raget Kristoffer Haugen høyest og stanget inn utligningen.

På stillingen 1–1 endte Molde-angriper Ola Brynhildsen og Lillestrøm-forsvarer Vetle Dragsnes opp i en løpsduell, der Brynhildsen endte opp med å gå i bakken i det han var på vei inn i feltet.

Hjemmelaget ropte på straffe, men dommer Kai Erik Steen lot det passere.

– Det er soleklart. Han sparker bak ham. Det er rart at de ikke ser det, men sånn er det. Vi får håpe det går med oss neste gang, sier Molde-trener Erling Moe til Discovery+ i det han ser situasjonen i reprise for første gang.

Da så det ut til å ende med poengdeling, men på overtid av overtiden fikk Lillestrøm frispark høyt i banen da moldenseren Tobias Svendsen ble lagt i bakken.

Gjermund Åsen løftet ballen inn i feltet, og der fikk innbytter Fridjonsson akkurat en liten berøring før den lå i nettet bak Karlstrøm.

OVERTIDSJUBEL: Lillestrøm-spillerne var ekstatiske etter Fridjonssons matchvinnerscoring.

Det ble det siste som skjedde, og dermed var det Lillestrøm som vant 2–1.

– Vi jobber hardt for det hver dag som en gruppe, og da smaker det ekstra godt. Det var fantastisk at den gikk inn, sier Åsen til Discovery+.

– Det er deilig, sier Bakke til Discovery+.

– Det er skuffende, sier Molde-trener Erling Moe til Discovery+.

– Det er tøft. Vi lar de komme til for enkle ting, som vi har snakket om at vi skal stoppe før kampen. Det er enkeltfeil og at vi ikke er tøffe nok i duellene som gjør at vi taper i dag, sier Brynhildsen til Discovery+.

Med tre poeng i bagasjen hjem fra Aker Stadion, ligger Lillestrøm på tabelltoppen med syv poeng etter tre serierunder. Molde ligger som nummer to, som ett av fire lag på seks poeng.