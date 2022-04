LSK-HELTEN: Holmbert Fridjonsson ble igjen byttet inn til suksess. Her sammen med Fredrik Holst.

Sendte Lillestrøm til topps: Beste start på 15 år

LILLESTRØM (VG) (Lillestrøm-Haugesund 1–0) LSK slet i to omganger, men så kom Holmbert Fridjonsson inn, frelste Åråsen og sendte klubben opp i serieledelse. Lillestrøm har ikke startet eliteserien bedre på 15 år.

LSK-helten ser det ikke som umulig å kjempe om tittelen til høsten.

– Alt er mulig. Vi har et veldig godt lag som kan spille bedre enn dette, sier Fridjonsson til VG etter for andre gang på seks dager blitt matchvinner som innbytter.

– Jeg føler jeg har fått tilbake «hellet». Endelig stemmer det for meg, sier islendingen etter scoringen to minutter før full tid. I Molde 2. påskedag ble han byttet inn fire minutter på overtid og scoret seiersmålet. Søndag kom matchvinnermålet etter 14 minutter på banen.

– Selvsagt håper jeg å starte kamper, sier spissen som ikke har startet en kamp siden han ble byttet ut ved pause i seriestarten.

LSK-keeper Mads Christiansen fikk armen opp på Mads Sandes kjempesjanse åtte minutter før Fridjonsson dukket opp. Han mener det ikke er tilfeldig at LSK har slåss seg til poeng i 2. omgang mot HamKam, Molde og Haugesund.

– Det sier alt. Det er sånn vi vil se ut. Det er dette som skal kjennetegne oss, sier Christiansen.

– Kan dere kjempe om seriegull til høsten?

– Vi ligger på topp nå. Selvfølgelig kan vi det. Men det er ikke noe vi har fokus på. Nå handler det om å vinne mot Aalesund på torsdag, sier han. Så kommer den ultimate testen: Bodø/Glimt på Aspmyra.

– Hvis vi skal henge med i toppen så må vi prestere mye bedre enn i dag, fastslår trener Geir Bakke. Han mener at tempoet var alt for dårlig mot Haugesund, men at kampen ble vunnet på Fridjonssons gyldne øyeblikk.

JUBEL TIL SLUTT: Holmbert Fridjonsson omringes av lykkelige medspillere etter matchvinnermålet.

Innbytterspissen fra Island utnyttet en sjelden feil av Haugesund-stopper Søren Reese. Dermed ble han igjen tungen på vektskålen for LSK. Han avgjorde også på overtid mot Molde 2. påskedag.

Ikke siden 2007 har LSK stått med 10 poeng etter fire serierunder. Den gang styrte Tom Nordlie laget.

– Nå har de vunnet to kamper helt på slutten. Dette viser at det er moral i laget. De vinner på en veldig dårlig dag. Det er styrketegn, sier Nordlie til VG og minner humoristisk om at han i sin tid hadde LSK-trener Bakke som assistent i Vålerenga.

For Haugesund er situasjonen mye mørkere. Jostein Grindhaugs lag tapte igjen etter en sen scoring og står helt uten poeng.

– I fotball er det lite tilfeldigheter. Du får igjen det du legger ned. Vi ar ikke gode nok før sesongen og har dratt med oss litt rusk inn i serieåpningen. Vi henger etter, fastslår Haugesund-treneren.

Men LSK fant ikke kodene til å låse opp Haugesunds forsvarsspill før pause. Den danske midtstopperduoen Anders Berthelsen og Reese stanget unna det aller meste som kom av LSK-innlegg.

På bare en corner oppsto det en stor farlighet. Gjermund Åsen kom til en god heading på serven til Ylldren Ibrahimaj. Men Haugesund-keeper Egil Selvik vartet opp med en glimrende redning.

Gjestene vartet selv ikke opp med mye offensivt etter tre tap og bare to mål i seriestarten. 1. omgang rant ut med Åsens mulighet som den eneste.

HOLDT NULLEN LENGE: Egil Selvik holdt buret rent lenge, men Haugesund-keeperen måtte tåle et nytt tap mot Gjermund Åsen og LSK.

LSK klarte aldri å komme opp i tempo mot et Haugesund som forsvarte seg godt og brukte stort sett alle dødballer til å senke farten i kampen.

Men nesten 10 minutter ut i 2. omgang så kom den første FKH-sjansen. Alioune Ndour kom til en fri heading, men kantspilleren kom ikke godt nok over ballen.

En halvtime før slutt gjorde Geir Bakke bytte alle ventet på. Pål André Helland entret banen i et dobbeltbytte der også Tom Pettersson kom på banen igjen for LSK etter skade.

Akor Adams kom til en mulighet, men forsøket til LSK-spissen ble stoppet på streken.

Det var et lite under at Mads Sande ikke ga Haugesund ledelsen 10 minutter etter. Mads Christiansen reddet det første forsøket med et tigersprang, mens midtbanespilleren smalt returen over mål.

– Vi hadde noen store sjanser, men slik er det når det går litt imot oss. Jeg fikk et bra treff på min store, som skal sitte, men der var keeper, sier Sande til Discovery+.

Haugesund vernet fortsatt om det ene poenget de hadde med å drøye ut tiden. 12 minutter før slutt fikk keeper Selvik gult kort for å drøye tiden.

Men det var LSK som hang i tauene. Peter Therkildsen utfordret Mads Hedenstad Christiansen med i et skudd fra distanse åtte minutter før slutt. Keeperen måtte strekke seg for dytte ballen ut til corner.

Så kom Fridjonsson frelsende scoring. LSK-spillerne slapp unna skuffelsen og kunne feire med Kanarifansen med lokalkeeper Christiansen fra Fetsund med megafonen.