Haalands enorme tall: Giftigst i Europa

MANCHESTER (VG) Ingen i Europas toppligaer er like treffsikre foran mål som Erling Braut Haaland (21).

Av Herman Folvik

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Avslutningsferdighetene hans er eksepsjonelle. Han er så rolig i øyeblikkene, og det er en sammenheng mellom kraft og kløkt i utføringen som gjør at han setter så mange sjanser, sier Thorstein Helstad, som scoret 10 mål på 38 landskamper.

Tall fra VGs statistikktjeneste Sofascore viser at Haaland er den mest effektive spilleren i Europas fem store ligaer (Spania, England, Italia, Tyskland og Frankrike) denne sesongen.

Av spillere i de fem største ligaene som har hatt minst 20 definerte store sjanser, har Haaland scoret på 75 prosent av mulighetene sine i Bundesliga for Borussia Dortmund.

– Han har noen ekstreme egenskaper som går på treffpunkt på ballen og instinktet. Det er sjeldent han nøler, sier Morten Gamst Pedersen, 9. mann på oversikten over flest landskamper.

Det er ventet at Haaland skal ta en avgjørelse om sin framtid i løpet av svært kort tid. En utkjøpsklausul i kontrakten hans gjør at han høyst sannsynlig forlater Bundesliga i sommer. Manchester City skal lede an i kampen om nordmannens signatur.

De mest effektive spissene i Europa og utvalgte stjernespisser.

Nærmest Haaland er Juventus-kometen Dusan Vlahovic (også født i 2000, som Haaland), som scorer på 72,3 prosent av sine store sjanser i ligaspillet, mens Monacos Wissam Ben Yedder har satt 72 prosent av sine store sjanser.

Liverpools Mohamed Salah setter 53 prosent av de store sjansene sine i Premier League. På femteplass er Vincius Junior (Real Madrid) og Marko Arnautovic (Bologna) med en effektivitet på 52 prosent.

Utvalgte stjernespisser som Real Madrids Karim Benzema (48,4 prosent), Bayern Münchens Robert Lewandowski (46,6 prosent), Manchester Uniteds Cristiano Ronaldo (41,7 prosent) og Tottenhams Harry Kane (38,5 prosent) er ikke i nærheten av Haalands effektivitet, viser Sofascore-tallene.

Info Erling Braut Haaland 21 år fra Bryne Spiller for Borussia Dortmund, men er angivelig på vei bort denne sommeren. Flere medier har meldt at han vil gå til Manchester City Har scoret 82 mål på 86 kamper for Borussia Dortmund Ble toppscorer i Champions League sist sesong med 10 mål Har scoret 15 mål på 17 landskamper Vis mer

– Haaland har noe som veldig få har. Han har et instinkt for å avslutte veldig raskt og han er alltid klar for å score. Han ser lenge hva han skal gjøre lenge før ballen når ham, sier Graham Hunter, anerkjent reporter som har jobbet for ESPN, BBC og Sky Sports.

– Han er ekstremt unik når det kommer til at han har så lite problemer med å avslutte. Det er ikke bare antall mål han gjør, men det at han har et veldig naturlig instinkt. Han ser for eksempel at keeperen står på feil fot, fortsetter Hunter.

GOD ERFARING: Morten Gamst Pedersen og Thorstein Helstad feirer sistnevntes avgjørende mål for Norge mot Hviterussland i 2005.

Både Helstad og Gamst Pedersen trekker frem at Haaland så ofte er «på rett sted til rett tid».

– Det er et instinkt, noe man har i seg. Å lukte hvor ballen kommer og være et steg foran. Det har Haaland skjønt, og jeg tror det er litt medfødt. Ballen skal i mål uansett. I tillegg har han den fysikken som gjør at han setter litt støkk i forsvarerne, sier Helstad.

– Han skjønner hvor ballen lander og stoler på det. Han er ekstremt god til å ta de rette valgene, sier Gamst Pedersen.

Åsane-spilleren ble kjent for egen venstrefot i England da han spilte for Blackburn. «Gamsten» anerkjenner også Haalands venstrefot.

– Han har et helvetes trykk i foten sin. Han har noen scoringer som er så knallhardt med innsiden. Det er punch i det han gjør, og han kan avslutte bra med begge føtter. Hvis han klarer å bli enda bedre i luften, noe han har utviklet allerede, får han en ekstra dimensjon, sier Gamst Pedersen.