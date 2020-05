SNART I GANG IGJEN: Mari Hasselknippe (t.v.) og Ole Johan Aas gjør seg klar til nok en «corona-trening» på Kringsjå i Oslo. Først fredag blir det trening med full kontakt på Lyn-kvinnene. Foto: Jostein Magnussen

Lyn-trener om fotballplaner: «Naivt» og «i overkant ambisiøst»

KRINGSJÅ (VG) Lyn-keeper Mari Hasselknippe (20) ble nesten nødt til å si opp jobben sin for å kunne gå i karantene for å spille fotball. Nå mener treneren mange kvinnelige spillere betaler en høy pris for at fotballen skal rulle igjen.

– Dette er en veldig inngripende handling i manges hverdagsliv. Svært mange spillere blir stående i en umulig skvis, og i kjølvannet må vi stille oss en del etiske og moralske spørsmål. Er det riktig å ta spillere ut av de jobbene de har, at de skal fratas sine inntekter? spør Lyn-trener Ole Johan Aas.

Sjefens velvilje gjorde at Mari Hasselknippe slapp å sende oppsigelsen. 20-åringen er pålagt karantene for å kunne trene nå og spille fotball når Toppserien går i gang.

– Jeg fikk ikke permisjon, men jeg har fått andre til å gå mine vakter i butikken frem til starten av juli. Så har sjefen min ordnet erstattere frem til 20. juli. Å spille fotball dekker ikke busskortet engang. Jeg må ha en inntekt ved siden av, og da må man jobbe, forteller keeperen.

Er ikke karantenen over 20. juli, må hun tilbake i jobb. I så fall står Lyn uten keeper.

– Å spille i Toppserien for Mari blir rett og slett en utgift nå. Det er sjelden utgifter gir deg mat på bordet. Det er jo spåmenn som gir de mest konkrete svarene på hva som skjer fremover. Vi er «gamblere», rett og slett, konstaterer treneren og snakker om usikkerheten fremover selv om spillerne er lovet en kompensasjon fra NFF.

13. mai kunne VG melde at Toppserien får 1,1 millioner kroner i måneden for å kunne følge den såkalte treningsprotokollen. Finansieringsordningen skal sørge for at 53 spillere i Toppserien skal kompenseres for tapt arbeidsfortjeneste og 101 studenter må få en tilrettelagt hverdag.

Lyn-treneren liker dårlig at man har valgt å ta ut spillere fra jobb og skole for å komme i gang med sesongen.

– Å ta fra en jente som tjener 15.000 kroner i måneden på butikken, lønnen på ubestemt tid, synes jeg som trener er veldig vanskelig å anbefale. I Lyn har vi en spesialpedagog i barnehage. Er det riktig at vi skal ta henne ut av barnehagen for å spille fotball? Vi har en advokat som brått skal i retten, men som nå må fritas. Er det riktig? Det finnes sykepleiere i andre klubber. Skal vi prioritere fotballen foran samfunnskritiske yrker? Det er en kost/nytte-analyse her som er interessant - særlig nå som det ser ut til at dette skal gjenåpnes relativt raskt. Det er ingen som vet hvordan dette ser ut til høsten. Hva gjør vi hvis det kommer en ny smittetopp da?

Ifølge Ole Johan Aas får hver toppserieklubb mellom 2,5 og 3 millioner kroner i støtte hvert år. Nå må klubbene tilføres mer penger.

– Nå skal vi i tillegg subsidieres enda kraftigere kombinert med at svært mange spillere blir satt i umulige situasjoner. NFF bidrar med midler nå for at vi skal komme igang, men hvis vi skal spille fotball i august og september – og det fortsatt er karantene - så blir det jo «mannefall». Halve Toppserien studerer jo.

Aas mener fotballforbundet kunne ha brukt betydelig mindre midler og krefter om man hadde gjort en mer konservativ endring i seriestrukturen. Nå skal det kun spilles en enkel grunnserie med 18 kamper hvor 10. plass rykker ned, 9. plass spiller kvalik. Sluttspillet er vraket.

– Kanskje vi kunne fått folk til å slippe ned skuldrene litt hvis man hadde bestemt seg for at ingen rykker ned. Da hadde vi sluppet å sette spillere som Mari i en uholdbar situasjon og ta andre ut av jobb. Vi kunne ha hentet opp flere av våre rekruttspillere og startet seriespillet med dem vi har. Så kunne de andre som var ute i jobb og skole, kommet til etter hvert. Vi ville selvsagt ha blitt sportslig svekket, men samtidig slapp jentene å måtte ta slike umulige valg. Dette er ikke noe normalår, konstaterer Aas.

– Naivt

– Jeg er helt enig i at det å komme i gang med fotballen handler om å redde norsk fotballs framtid, men at det nødvendigvis må rykke ned ett lag fra Toppserien i et så spesielt år som 2020, det tror jeg ikke har så mye med norsk fotballs framtid å gjøre. Det er nok mer et håp om at alt skal gå etter planen. Det er i overkant ambisiøst og på grensen til naivt når veldig lite har gått etter planen i 2020, sier Aas og minner om at det er ikke så lenge siden direktøren i Helsedirektoratet, Bjørn Guldvog, sto på en pressekonferanse og sa at det neppe blir noe fotball i 2020.

At Lyn er dumpekandidat har ingen betydning for trenerens synspunkt.

– Vi er jo 10 prosent av Toppserien selv om vi har det laveste budsjettet. Vi er Norges mest produktive spillerutviklingsklubb og føler vi har vår plass i Toppserien selv om spillerne går for luft og kjærlighet. Investeringen ved å spille her skal være fordi en skal utvikle seg til å bli en del av stallene i andre klubber hvor lønningene er høyere.

Lyn-treneren mener NFF og elitedirektør Lise Klaveness har jobbet særs godt med å få i gang fotballen igjen, men han er også bekymret for at man har for store forventninger.

– Det har vært veldig mye god ledelse fra NFF underveis, samtidig er jeg bekymret for at det jobbes konsekvent etter et «best case»- scenario, og at det forplanter seg ut i klubbene. Det vil gå veldig fint for mange klubber i juni og juli, så er det fem lange måneder igjen av året som vi ikke har peiling på hvordan blir seende ut.

Mandag ble det åpnet for full kontakttrening i Toppserien. I Lyn driver man fortsatt med «corona-trening» med god avstand til hverandre.

– Vi ble satt litt i «offside». Da den avgjørelsen kom var de færreste av våre spillere klare til å starte med ordinær trening. Det var så få at det ville blitt en parodi, og da er det bedre at vi får med oss alle. Hvis vi får det til fra fredag så skyldes det en kjempeinnsats av jentene selv som har vært villige til å ofre så mye.

Daglig leder i Toppfotball Kvinner, Hege Jørgensen, skjønner bekymringene til Lyn-treneren.

– Det er ikke noe tvil om at dette er en ekstrem situasjon også for spillerne våre. Jeg har full forståelse for at både spillere og trenere i klubber synes at dette er på grensen av hva man kan kalle forsvarlig. Da vi begynte å se på denne protokollen som lå til grunn, tenkte vi at det var umulig for Toppserien. Men vi har vært i kontinuerlig dialog med klubbene. De har forankret alt hos sine spillere og har hatt mulighet til å sette foten ned. Det har ingen gjort. Alle har vært svært motivert for å få dette til, sier Jørgensen.

Hun minner samtidig om at karantenen ikke er annerledes for kvinner enn menn.

— Forskjellen er at det er flere spillere hos oss som kommer i en vanskelig situasjon opp mot arbeidsgivere, men de aller fleste tilfellene ser ut til å ha løst seg.

Karantenereglene Toppserien kan følge den omfattende smittevernprotokollen som er utarbeidet etter et spleiselag mellom NFF og Toppfotball Kvinner. 1,1 millioner kroner er satt av per måned. Spillerne kan ikke gå på skole eller jobbe. De kan ikke benytte kollektivtransport. Det er tillatt å gå på apotek og matbutikk, men man kan ikke gå ut for å spise. Samtidig er det økt krav om medisinsk personell til stede på hver treningsøkt. Vis mer

