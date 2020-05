Målmaskinene møtes i tittelkamp: – Kan avgjøre alt

Lewandowski:

*Scoret i de 11 første Bundesliga-kampene

*Scoret 16 mål på de 11 første Bundesliga-kampene

*Scoret 25 mål på de 23 første Bundesliga-kampene (tangering av rekorden)

Haaland:

*Raskeste spiller til å score tre mål i Bundesliga (23 minutter)

*Scoret ni mål på sine seks første Bundesliga-kamper

*Den første Dortmund-spilleren i historien til å score i både Bundesliga-, cup- og Champions League-debuten for klubben

*I sin første Champions League-omgang, for Salzburg mot Genk, scoret han hat trick

*Med seks mål på sine tre første Champions League-kamper satte han rekord – ett mer enn den forrige rekorden. Didier Drogba og Karim Benzema hadde også scoret i sine tre første kamper

*Syv mål på fire Champions League-kamper var også ny rekord.

*Etter to mål mot Paris Saint-Germain hadde han 10 mål på syv kamper. Den forrige rekorden på å nå tosifret var 11 kamper

*Ingen debutant har tidligere scoret 10 mål i sin første sesong i Champions League

*Ingen i Bundesliga-historien har scoret 11 ganger på de syv første kampene for en klubb

*Åtte av dem kom på fem seriekamper. Rekord også det