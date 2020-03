KJETIL REK-NETT: Et av de største norske fotballøyeblikk kom da Kjetil Rekdal satte inn straffen mot Brasil i 1998. Foto: Bjørn S. Delebekk

Norges fotballeventyr på 90-tallet blir kinofilm

Høsten 2021 blir Drillos fotballhelter klistret til filmen, i det som blir den store fortellingen om landslagseventyret på 90-tallet.

– Vi tapte ikke en kamp på norsk jord fra 1992 til 1998, sier Egil «Drillo» Olsen om den norske suksessen han var med å skape som landslagssjef fra 1990 til 1998.

Drillo har selv bidratt med 10 timer private opptak og gleder seg til filmen.

– Jeg er spent på hva det blir, de står i hvert fall på og det mest interessante er at de samler inn klipp fra så mange.

Drillo mener det ikke dukker opp noen hemmeligheter fra hans side, men utelukker ikke at det kan dukke opp ting han selv ikke visste.

– Jeg har aldri vært opptatt av disiplin og klare regler. Jeg innbiller meg at folk presterer best når de har frihet. Du taper nok litt og vinner litt, men jeg tror du vinner mer enn du taper, sier Drillo, som fortsatt husker byturen til «Myggen» og Henning Berg i Frankrike i 1998.

Suksessen på 90-tallet oppstod av flere grunner, tror Egil «Drillo» Olsen.

– For det første var det flere ledertyper enn i fotballag flest. I tillegg hadde vi et rendyrket soneforsvar, der var vi nok best i verden, mener Drillo

FOLKEFEST: Slik så Karl Johan ut St. Hansaften 1998, Norge hadde slått Brasil 1–2 i Marseille. Foto: Bo Mathisen

Søker «Johnny fra Rogaland»

Det er Daniel Høglund og Jo Vemund Svendsen som står bak filmen.

– «Alt for Norge» er den store fortellingen om Drillo og landslaget på 90-tallet. Det er en ren arkivfilm med opptak folk ikke har sett før, sier en engasjert Høglund.

I tillegg til fotballen skal de prøve å få frem litt av livet på 90-tallet. Da det skjedde mye med både norsk økonomi og idrettsliv.

– Målet er historien du kjenner, men som du aldri før har sett, forteller Høglund.

Han har selv reist rundt i Norge på jakt etter bilder og film hjemme hos foreldrene til heltene fra 90-tallet. Han har også trålt internett på jakt etter film og historier. Det er en spesiell person han søker.

– Jeg må få tak i Johnny fra Rogaland, hvem er Johnny fra Rogaland, sier Viasat-profilen.

Han sikter til en artikkel som stod på trykk i VG i 2008, der Johnny fra Rogaland hadde vært på kampen i Marseille og gjort eget opptak av straffesparket til Rekdal.

Høglund kjenner på en viss ærefrykt med prosjektet.

– Målet er å lage det så bra at ingen trenger å lage det igjen, men det verste blir dersom det kommer en kar etter filmen med mye bra stoff.

Derfor søker de nå etter arkivmateriale fra privatpersoner ute i Norges land.

– Det finnes så mye private opptak der ute, så vi ber det norske folk med på en dugnad, der de leter i kjelleren etter gull, sier Høglund.

– Fikk du en landslagsdrakt til jul eller et eller annet, alt er av interesse og vi er ikke kritiske, avslutter Høglund.

PS! Vil man bidra med video eller bilder til filmen kan man gå inn på:

drillofilmen.no

Publisert: 21.03.20 kl. 08:53

