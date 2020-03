VURDERTE Å DROPPE KAMP: Ståle Solbakken og FC København vurderte å droppe å stille opp til Europa League-møtet med Istanbul Basaksehir. Foto: STRINGER / AFP

Solbakken kritiserer UEFA: – Rømmer fra sitt ansvar

(Istanbul Basaksehir - FC København 1–0) Ståle Solbakken (52) mener UEFA lukker øynene for en alvorlig situasjon ved å la europeiske kamper spilles som planlagt.

– Jeg synes det er høyst kritikkverdig og jeg synes UEFA løper kraftig fra sitt ansvar på alle mulige måter. De lukker øynene for noe som har en veldig stor påvirkning på langt flere enn deg, meg og de som spiller ute på banen, sa Ståle Solbakken til danske Eurosport etter Europa League-møtet med Istabul Basaksehir.

FC Københavns norske manager var lite imponert over at oppgjøret i Istanbul ble spilt torsdag kveld etter at en stor mengde idrettsarrangementer over hele verden har blitt stoppet de siste dagene på grunn av spredningen av coronaviruset i Europa.

les også Idrettsforbundet ber om at all idrettsaktivitet avlyses

– Jeg synes at UEFA rømmer fra sitt ansvar. Det hadde vært så enkelt for dem i en tidlig fase å si at på grunn av det som skjer i verden, så spiller vi disse kampene senere. Vi vet at vi ikke skal spille returkampen om en uke uansett hvis vi tar det sportslige aspektet i det, som for så vidt er likegyldig, sa nordmannen.

– Har dere vurdert å ikke møte opp til denne kampen? spurte reporteren.

– Ja, svarte Solbakken kort før han på oppfølgingsspørsmålet utdyper hvorfor.

– Du vet ikke hva slags følger det får. Det er snakk om arbeidsplasser og noe som er bygget opp over lang tid. Det er uante konsekvenser. Det er levebrødet til en stor organisasjon som det blir budsjettert med hvert år, sa han.

I Paris skulle CL-møtet mellom PSG og Borussia Dortmund spilles for tomme tribuner. Da valgte supporterne i stedet å samles utenfor stadion:

les også Hele Real Madrid i corona-karantene – spansk fotball utsettes

Han beskriver det som et vanskelig dilemma og at situasjonen har vært vanskelig å vurdere på grunn av den hurtige utviklingen med spredningen av viruset.

Det spanske laget Getafe nektet å reise til Milano til deres åttedelsfinale mot Inter torsdag kveld.

– Jeg har stor respekt for Getafe som sier hva de sier, men de lever nok ikke av Europa-spill, sa Solbakken.

– Det blir nok en liten dobbeltmoral i det fordi det er snakk om arbeidsplasser i det lange løp når dette en gang tar slutt.

Publisert: 12.03.20 kl. 22:19

