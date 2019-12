PYRO: Både LSK (i bildet) og VIFs supportere fyrte opp bluss da lagene møttes i oktober. Nå kan supporterne møtes igjen. Foto: Bjorn Steinar Delebekk

VIF-supportere drar på Åråsen for å heie frem et LSK-nedrykk

Lillestrøm står overfor en skjebnekamp på Åråsen for overlevelse i Eliteserien. Dit kommer Vålerenga-supportere for å heie frem et nedrykk.

Nå nettopp

– Det stemmer at en del folk ønsker å få med seg den kampen. Det er ikke organisert noe i regi av Klanen, men jeg kjenner til en del som drar, forteller talsmann for Klanen, Erling Rostvåg.

For mens Vålerengas sesong er over etter en tiendeplass, kjemper Lillestrøm fortsatt for tilværelsen i Eliteserien. Etter å ha tapt 2–1 borte mot Start i første oppgjør er presset på LSK enormt før hjemmekampen onsdag, hvor de må vinne for å beholde plassen. Klubben velger nå å stenge siste trening før møtet med Start for publikum.

Presset blir trolig ikke mindre med en gruppe VIF-supportere på tribunen. På spørsmål om hvorfor Vålerenga-fansen kommer til Åråsen, er svaret enkelt.

– Fordi vi ønsker det drittlaget alt vondt, sier Rostvåg.

Men på kontorene i Lillestrøm velger man en litt mer diplomatisk tone.

– Det må de få lov til å stå for, sier daglig leder i Lillestrøm, Robert Lauritsen.

Han er ikke bekymret for at rivalen skal dukke opp på tribunen, og gi en tøffere atmosfære for spillerne på banen.

– Jeg tror at våre spillere er så tente på å gjøre jobben og slå Start, at det er fokuset, sier daglig leder i Lillestrøm, Robert Lauritsen.

Rostvåg innrømmer at at han er litt bekymret for at VIF-supporternes tilstedeværelse skal fungere mot sin hensikt, og hjelpe LSK å redde plassen, men vil ikke stoppe noen fra å dra.

LSKs sluttplasseringer i toppdivisjonen siden forrige opprykk 1975: Nummer 7 av 12 lag. 1976: 1. 1977: 1. 1978: 2. 1979: 5. 1980: 3. 1981: 7. 1982: 3. 1983: 2. 1984: 5. 1985: 2. 1986: 1. 1987: 9. 1988: 2. 1989: 1. 1990: 10. 1991: 5. 1992: 4. 1993: 3. 1994: 2. 1995: 4 (14 lag). 1996: 2. 1997: 10. 1998: 8. 1999: 4. 2000: 6. 2001: 2. 2002: 7. 2003: 7. 2004: 7. 2005: 4. 2006: 4. 2007: 4. 2008: 12. 2009: 11 (16 lag). 2010: 10. 2011: 13. 2012: 9. 2013: 10. 2014: 5. 2015: 8. 2016: 12. 2017: 12. 2018: 12.

– Fotballsupportere er bekymret for veldig mye. Det meste er overtro, så jo, noen av oss er definitivt redd for å «jinxe» det. Men folk skal selvsagt få lov til å gjøre som de vil, sier Rostvåg

Rivaleriet mellom lagene nådde årets toppunkt i seriekampen i slutten av oktober. Kampen huskes nok mindre for det som skjedde på banen, og mer for det som skjedde på tribunen. Kampen ble blant annet stoppet grunnet fyrverkeri som ble avfyr ut på banen, og NFF-topp Pål Bjerketvedt kalte hendelsen «et trist kapittel for norsk fotball».

LSKs Lauritsen er ikke bekymret for nytt bråk på tribunen.

– Vårt fokus er kun å slå Start akkurat nå. Så skal vi ta alle utfordringer som kommer i kampen på strak arm.

– Det er i utgangspunktet helt opp til dem som vil gjøre det, men jeg tror ikke alle i Vålerenga har samme innstilling som de som velger å komme, sier Lauritsen.

Publisert: 11.12.19 kl. 08:29

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 30 21 5 4 72 – 31 41 68 2 Bodø/Glimt 30 15 9 6 64 – 44 20 54 3 Rosenborg 30 14 10 6 53 – 41 12 52 4 Odd 30 15 7 8 45 – 40 5 52 5 Viking 30 13 8 9 55 – 42 13 47 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

