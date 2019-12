PÅ VEI BORT: Kristoffer Zachariassen (her med Jonathan Lindseth på ryggen) skifter trolig klubb innen kort tid. Foto: Christoffer Andersen, NTB scanpix

Kilder til VG: Rosenborg enig med Sarpsborg om Zachariassen

Rosenborg har fått godkjent et bud på Sarpsborg 08-profilen Kristoffer Zachariassen (25), får VG opplyst fra informert hold.

Nå nettopp

Nå skal det være opp til Zachariassen å bli enig med Rosenborg om sine personlige betingelser. Samtidig skal det være interesse fra andre klubber for den løpssterke midtbanespilleren, kjenner VG til.

Ifølge Adresseavisen var Zachariassen tirsdag på medisinsk sjekk i Trondheim.

Thomas Berntsen er sportssjef i Sarpsborg 08. Han svarer følgende om VGs opplysninger:

– Jeg har ingen kommentar til hverken klubber eller om vi er enig med noen, sier Berntsen.

– Fantastisk gutt

Berntsen roser samtidig Zachariassen og bekrefter at hordalendingen kommer til å bli solgt i løpet av vinteren.

Det skjer etter at han har etablert seg som en av Eliteseriens beste spillere etter overgangen fra Nest-Sotra i 2017. Zachariassen har spilt 84 av 90 eliteseriekamper i løpet av sine tre år i Sarpsborg – 83 av dem fra start. I samme periode har han scoret 18 mål.

– Kristoffer har vært en fantastisk ambassadør for oss. Det er en spiller vi har hentet fra lavere divisjon, som vi kommer til å få et godt salg på dette vinduet. Han fortjente å bli solgt etter forrige sesong. Dessverre brakk han skulderen mot Haugesund. Hvis ikke hadde han vært i utlandet nå, sier Sarpsborgs sportssjef og begrunner hvorfor de velger å innkassere på Zachariassen:

– Kristoffer begynner å bli voksen. Så det er riktig tidspunkt for spilleren og for Sarpsborg å gjøre et salg. Det er på en måte alltid trist. Kristoffer er både en fantastisk spiller og gutt, men dette er tiden for ham å bevege seg videre på – for hans del og for at vi skal sitte igjen med noe. Han har ett år igjen av kontrakten med oss.

SJEF: Thomas Berntsen er sportssjef i Sarpsborg 08. Foto: Berit Roald, NTB scanpix

Har god dekning

Berntsen mener et salg av Zachariassen igjen vil vise at Sarpsborg har lyktes med modellen sin. Den handler i stor grad om å identifisere talenter i lavere divisjoner, bringe dem til klubben og utvikle dem til toppspillere som kan selges videre med fortjeneste.

– Hvis vi nok en gang selger en spiller til en større klubb, er det bare for de neste unge, lovende å komme på døren vår. Så skal vi lage fotballspillere av dem også, sier Berntsen.

Sportssjefen trekker også frem at de har Zachariassen-erstattere i egne rekker i form av typer som Ismaila Coulibaly, Jonathan Lindseth, Gaute Vetti og Mate Males.

– Sportslig vil vi beholde alle spillerne vi har solgt, for du selger jo ikke dem som sitter på tribunen, men klubben er nødt til å selge for å prøve å utvikle seg videre, sier Berntsen.

Publisert: 04.12.19 kl. 10:58

