UNGE OG GODE: Håkon Evjen (til venstre), Patrick Berg og Fredrik Bjørkan har vært strålende for Bodø/Glimt i 2019.

Sensasjonen Glimt er sikret årets unge spiller – Evjen kan ta personlig «dobbel»

Samtlige tre nominerte til «Årets unge spiller» tilhører årets positive overraskelse i Eliteserien: Bodø/Glimt.

For mindre enn 10 minutter siden

Dagen etter at nordlendingene sikret topp tre-plassering i Eliteserien og europacupkvalifisering med 3–0 over Kristiansund, kommer det nye gladnyheter til Aspmyra:

Håkon Evjen (20), Fredrik Bjørkan (21) og Patrick Berg (fylte 22 søndag) er de tre nominerte til «Årets unge spiller» i Eliteserien.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay og Eurosport Player

Det er bestemt av juryen bestående av Erik Solér (Norsk Toppfotball), ekspert Tor Ole Skullerud, kommentator Kenneth Fredheim, kommentator Amund Lutnæs (alle Eurosport), journalist Knut Espen Svegaarden (VG) og U-landslagstrener Pål Arne Johansen.

Vinneren kåres under den årlige «Fotballfesten» 2. desember, dagen etter siste serierunde. Da vet også Glimt-gutta om de har sikret seg sølv eller bronse denne sesongen. Klubben er garantert en av delene etter å ha overrasket gjennom hele året.

Evjen er kanskje den som ligger lengst fremme for årets unge spiller-tittelen, i og med at han også er nominert til årets spiller. Midtbaneoffensiven har scoret 13 mål og hatt fire assist i årets serie, spilt for U21-landslaget og blitt solgt til nederlanske AZ.

Patrick Berg har styrt midtbanen til Glimt hele sesongen, mens Bjørkan har markert seg både offensivt og defensivt på venstrebacken.

Felles for alle tre er at de har både Glimt- og fotballgenene i behold:

Håkon er sønnen til Andreas Evjen, cupmester med Glimt i 1993. Patrick Berg er sønnen til Ørjan og følgelig barnebarn av Harald «Dutte» Berg, historiens kanskje to aller beste spillere fra Bodø/Glimt. Mens Fredrik er sønnen til sportssjef Åsmund Bjørkan (også cupmester i 1993).

I Toppserien kjemper landslagsdebutanten og proffaktuelle Rikke Nygard (Arna-Bjørnar), Julie Blakstad (Fart) og Runa Lillegård (Lyn) om samme utmerkelse, mens Anton Kralj (Sandefjord), Lars Olden Larsen (KFUM) og Sivert Mannsverk (Sogndal) kan vinne samme pris i Obos-ligaen.

Publisert: 25.11.19 kl. 14:00

Eliteserien S V U T M P 1 Molde 29 20 5 4 68 – 29 39 65 2 Bodø/Glimt 29 15 9 5 62 – 40 22 54 3 Odd 29 15 7 7 44 – 36 8 52 4 Rosenborg 29 13 10 6 50 – 39 11 49 5 Viking 29 12 8 9 50 – 41 9 44 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Mer om