SPRER HAN VINGENE? Erling Braut Haaland ryktes til flere store klubber og det er ikke sikkert at han blir værende i Salzburg veldig lenge. Foto: GEPA pictures/ Jasmin Walter

Salzburg bekrefter Haaland-samtaler i Tyskland

Tydelig oppgitt over et spørsmål om Erling Braut Haalands (19) opphold i Dortmund, nektet sportsdirektør Michael Zorc å uttale seg om ryktene. Salzburg hevder de ikke er i samtale med andre klubber.

Oppdatert nå nettopp

Borussia Dortmunds sportsdirektør, Michael Zorc, pustet tungt ut da han ble konfrontert med Erling Braut Haalands angivelige besøk under torsdagens pressekonferanse. Han lot spørsmålet henge i luften før han svarte:

– Vi kommer ikke til å ytre oss om disse ryktene. Fokuset ligger på kampen mot Mainz og de siste kampene før jul. Når det gjelder andre saker, kommer vi ikke til å gi dere noen kommentar.

les også Tysk avis: Haaland har landet i Tyskland – skal i samtaler med Dortmund

– Kan du kommentere spillertypen Erling Haaland?

– Nok en gang, jeg tror jeg uttrykte meg ganske klart. Vi fokuserer på de spillerne som står under kontrakt med oss, sier Zorc til Bilds reporter.

Noen minutter senere introduserte en reporter seg som «Simon fra Norge», og rettet et spørsmål om Haalands prestasjoner i Champions League til Favre.

– Jeg tenker at en klubb som Dortmund alltid må interessere seg for unge spillere over hele verden. Det er ganske logisk, svarer Favre, før han småfrustrert spør om han må svare på dette temaet.

– Nei, det må du ikke, slår Zorc fast.

VG oppdaterer saken.

les også Fjørtoft digger Haalands Dortmund-flørt: – Et veldig smart trekk

Red Bull Salzburg skulle egentlig stille med hovedtrener Jesse Marsch og en spiller på torsdagens pressekonferanse, men ved trenerens side satt istedet sportsdirektør Christoph Freund. Han ble så klart konfrontert med ryktene rundt Erling Braut Haaland – og bekrefter at Haaland var i Leipzig og Dortmund onsdag.

Han gjentok at det var mange interesserte klubber, men presiserte at klubben foreløpig ikke var i samtaler med noen.

– Det finnes ingen ny utvikling. Vi kommuniserer godt med Erling og Alfie (Haaland), og er involvert i alt som skjer. Det er en spesiell historie som skrives for Erling og for resten av klubben.

Han ønsket ikke å svare direkte på ryktene, men svarte utfyllende på andre spørsmål rundt Haaland.

– Det som skjer gleder meg virkelig. Naturlig er det slik når han presterer på den måten i Champions League og her, så medfører det rykter, sier Freund når han får spørsmål om Haaland.

les også Se alle seriekampene til Erling Braut Haaland på VG+

– Hva ønsker Erling og pappaen?

– Den best mulige karrieren for ham. Det er ikke så enkelt når så mange mener noe om hva som er riktig.

Erling Braut Haaland skal ha pådratt seg en lettere skade og er ikke tilgjengelig til lørdagens kamp mot Hartberg, som sendes på VG+ klokken 17.00.

Publisert: 12.12.19 kl. 13:21 Oppdatert: 12.12.19 kl. 14:08

Mer om