NUMMER NI: Magnus Carlsen spiller denne uken sjakkturnering i London, men i bakhodet har han kanskje en helt annen konkurranse. Han er nemlig den niende beste Fantasy Premier League-manageren i verden. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Magnus Carlsen på 9. plass i verden i «Fantasy»: – Fascinerende

Magnus Carlsen (29) er relativt god bak sjakkbrettet, det vet vi. Men i år er han om mulig enda bedre på et annet spill: Fantasy Premier League.

1002 poeng på 14 runder sier kanskje ikke så mye. Nummer ni av over 7,1 millioner sier kanskje mer. Magnus Carlsen er ikke bare verdens beste sjakkspiller, han er også en av verdens aller beste Fantasy Premier League-managere.

29-åringen har hatt en jevn stigning gjennom de første 14 Premier League-rundene. Før midtukerunden lå sjakkongen på 39. plass, men et genialt visekapteinsbind på Liverpools trollmann Sadio Mané, mens de fleste andre i toppen gikk for Leicester-spiss Jamie Vardy, gjorde susen da Carlsens opprinnelige kaptein Mohamed Salah holdt seg på benken.

Dette er Fantasy Premier League Et manager-spill der du velger ekte spillere på ditt lag ut fra et budsjett på 100 fiktive millioner, og samler poeng etter hvordan spillerne dine gjør det på banen i Premier League.

Et mål gir eksempelvis 4 poeng for en spiss, mens å holde nullen gir fire poeng for en forsvarsspiller.

Hver uke må man velge en «kaptein». Den spilleren får doble poeng. Om kapteinen ikke spiller før visekapteinen doble poeng.

Man konkurrerer automatisk i «sammendraget» mot resten av Fantasy-managerne i verden, der Carlsen er på 9. plass, men man kan også melde seg inn i privatligaer med venner og bekjente.

Slik ser suksesslaget ut:

SUKSESS: Slik ser Magnus Carlsens suksess-lag ut, som sanket 78 poeng denne runden. Det skal dog sies at både Mohamed Salah og Anthony Martial egentlig var i startoppstillingen, men da de aldri slapp ut på gressmatten fikk han inn Wolverhamptons Leander Dendoncker (11 poeng) og Crystal Palace-forsvarer Martin Kelly (6 poeng). Foto: Skjermdump/Fantasy Premier League

Sammenligner med store norske prestasjoner

Komiker Morten Ramm er en av de uheldige som er i en privatliga med Carlsen.

– Og det er like irriterende hvert år det, sier han til VG.

– Måtte hedre han på banketten i juni også. Stakkars «Bonsa» som ligger klint nedi bånn, og han som skal gifte seg og alt, fortsetter Ramm, og viser til den gifteklare ishockeyspilleren Alexander Bonsaksen, som har samlet sammen 682 poeng på den samme perioden som Carlsen har tatt litt over 300 poeng mer.

En annen som er med i den samme ligaen er TV 2-programleder Erik Solbakken. Han bruker store ord for å beskrive Carlsens fantasy-prestasjon.

– Uten å ta altfor hardt i, så er det en prestasjon som er på lik linje med de største sportsprestasjonene i Norge i 2019, i alle fall målt på antall mennesker, sier han.

Altså på lik linje med Warholms VM-gull, gullfesten i Seefeld, alpinsuksessen i Åre, sølvmedaljen til håndballgutta, Haalands CL-herjinger, Fortnite-Emils sensasjonelle VM-tittel, og golfvidunderet Victor Hovland.

– Det er fascinerende at han klarer å få 10–20 poeng mer enn oss hver eneste runde. Vi har lurt litt på hvordan. Det er kanskje 85 prosent dyktighet, og 15 prosent flaks. De 15 prosentene er mange på jakt etter, sier fantasy-entusiasten.

Redd for «jinx»

Carlsens bestenotering i det populære spillet er 2397. plass i 2017/18-sesongen. Alt ligger til rette for at han kan toppe den prestasjonen i år, men som han sa da Anne Lindmo kom inn på temaet i hennes talk show «Lindmo» på NRK tidligere i høst, så liker han ikke ta triumfer på forskudd.

– Det er midt i sesongen. Nå føler jeg at du jinxa hele greia for meg, sa han til latter fra publikum.

Men «jinxen» har foreløpig gått nordmannens vei, for siden har han klatret fra 162. plass til 9. plass. Noen ros skal han dog ikke ha for det han mener er «flaks».

– Det er et spill med mye flaks, så det er ukomfortabelt å si at «dette er jeg veldig god i», når det er så mye flaks. I sjakk vet du når du har gjort det bra, og når du har gjort det dårlig, men det er vanskelig for meg å motta ros når jeg har hatt flaks, sa han.

Carlsen ble spurt om Fantasy før et VM-parti i fjor også:

Han fortalte videre hva grunnen var til at han begynte å spille «Fantasy».

– Jeg begynte med sjakk fordi jeg ikke var god i fotball, så dette er min måte på å kunne være litt god i fotball også. Jeg har mye fritid, så da ser jeg en del fotball, og det er min måte å gjøre det litt mer spennende på, sier han.

Det skal dog sies at han bare er nest best i Norge. Foran ham ligger Pål Kristian Andersen med laget Liverbirds FC. Han er på 7. plass totalt.

Publisert: 06.12.19 kl. 16:13

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 15 14 1 0 37 – 14 23 43 2 Leicester City 15 11 2 2 35 – 9 26 35 3 Manchester City 15 10 2 3 43 – 17 26 32 4 Chelsea 15 9 2 4 30 – 21 9 29 5 Wolverhampton Wanderers 15 5 8 2 21 – 17 4 23 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk

