Wangberg ut på båre da Tromsø tapte

KRISTIANSUND (VG) (Kristiansund BK - Tromsø IL 1–0) Tromsø-kaptein Simen Wangberg ble båret ut på båre med potensiell kneskade da innbytter Meinhard Egilsson Olsen avgjorde for Kristiansund på overtid.

Jørgen Ryggvik Karlsen

Kapteinen gikk ned etter en takling på Kristiansund Torgil Gjertsen etter en times spill. Wangberg holdt seg umiddelbart til kneet og vred seg i smerte på kunstgresset før han ble båret ut.

Ingen av lagene klarte å feste et grep om kampen eller å spille seg til de store mulighetene i løpet av de første minuttene, og det i det hele to lag som nøytraliserte hverandre på Kristiansund stadion.

Kampens første mulighet kom etter 20 minutter. Gjertsen banket til på returen som han dunket i muren fra like utenfor sekstenmeteren via lagkamerat Bendik Bye og i stolpen etter 20 minutter.

Etter sidebytte tok Kristiansund kontroll over kampbildet og spilte seg frem til flere halvsjanser, men klarte aldri å få uttelling.

Tre minutter før fulltid ble Tromsø redusert til ti mann da Marcus Holmgren Pedersen løp ned Thomas Amang ned etter å ha blitt løpt i fra av KBK-innbytteren som ble spilt gjennom alene med Kongshavn.

Fire minutter på overtid satte Michelsen inn Egilsson Olsen inn for Kristiansund. Sekunder før slutt eksploderte Kristiansund stadion da unggutten dunket inn 1–0 og sikret seieren for blåtrøyene.

Eurosport-ekspert reagerer på kapteinsvalg

Rett før pause havnet KBKs kaptein for anledning i begivenhetenes sentrum igjen. Aliou Coly havnet i duell med Markus Pirinen i egen sekstenmeter og sistnevnte gikk ned i holdt seg til hodet, men situasjonen så ikke tilsiktet ut fra Colys side.

Eurosport-ekspert Joachim Jonsson reagerer på at Christian Michelsen ga Coly tillit som kaptein mot Tromsø. I Fotball-Direkte i Eurosport-studio ga Jonsson - som uttalte i Eurosports podcast «Indre bane» at han mister all respekt på Christian Michelsen dersom han ga Coly tillit som kaptein igjen - uttrykk for avgjørelsen til KBK-treneren.

– Fullstendig respektløst av Christian Michelsen. Han legitimerer handlingene som Coly har gjort. Hva sier dette til supportere og til unge spillerne i Kristiansund? Man kan nesten slå ned noen på åpen gate og så er han kaptein for byens merkevare, sa Jonsson.

Coly har havnet i søkelyset for flere usportslige hendelser de siste årene. Senest hjemme mot Ranheim 2.påskedag da han tilsynelatende sparket etter Ranheim-spiller Alexander Foosnæs og utelatt fra troppen mot Strømsgodset helgen etterpå.

Se situasjonen her:

