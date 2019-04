ATTRAKTIVE: Sandviken og Norges Stine Hovland og Cecilie Redisch Kvamme er aktuelle for utlandet. Foto: GETTY IMAGES:

Kilder til VG: Sandviken-duo på vei til utlandet

Sandvikens landslagsspillere Stine Hovland (28) og Cecilie Redisch Kvamme (23) skal være nær overgang til en storklubb i Europa.

Italienske AC Milan og engelske West Ham skal være svært interessert i Sandviken-spillerne, etter det VG forstår.

Antagelig vil en overgang finne sted i sommervinduet etter VM. Ifølge VGs opplysninger ligger AC Milan best an til å skaffe seg duoen.

– Jeg har ingen kommentar til dette. Jeg fokuserer på å gjøre det bra med Sandviken og komme med til VM, sier Kvamme.

– Ingen kommentar. Nå konsentrerer jeg meg om Sandviken og å få plass i VM-troppen, sier Hovland.

Milan ligger på tredjeplass bak Juventus og Fiorentina i den italienske ligaen. West Ham er klare for cupfinale i England, og innehar syvendeplassen i serien.

Bordeaux følger også nøye med på Cecilie Redisch Kvamme, forteller kilder til VG.

Sandviken tok seg til cupfinale sist sesong, mens det ble fjerdeplass i serien. Både Kvamme og Hovland, som begge er forsvarsspillere, var med Norge under den siste landslagssamlingen.

Pål Hansen, styreleder i Sandviken, sier at klubben er inneforstått med at Kvamme og Hovland trolig forsvinner neste vindu.

– Det er naturlig at VM-spillere blir aktuelle for større klubber i utlandet. Det er et utstillingsvindu og det er mange hardtsatsende klubber. Det har vært litt telefoner og litt løse samtaler, men foreløpig ingen konkrete henvendelser, sier Hansen.

Publisert: 17.04.19