Tottenham gir opp å få Harry Kane klar til CL-semifinalene

Tottenham-sjef Mauricio Pochettino utelukker at han kan bruke Harry Kane (25) i noen av semifinalene mot Ajax.

Nå nettopp







Her er tirsdagens oddstips

Manageren sier ingenting om en mulig finale ...

Tottenham-stjernen forlot banen i Tottenhams første kvartfinalekamp i Champions League mot Manchester City.

– Den andre kampen? Ingen sjanse, sier Pochettino, ifølge Sky Sports.

– Kane har fremgang. Han kan løpe litt. Opptreningen er god, men det er ingen grunn til å skape et håp som ikke er reelt. Vi får se hva som skjer, sier Spurts-manageren.

Son Heung-min er suspendert fra Ajax-oppgjøret. Den gode nyheten er at Moussa Sissoko ser ut til å være klar etter sin skade.

les også Tall til å få sparken av

– Tottenham mister sin viktigste spiller med Kane ute, men de slo ut Man City uten ham. Kane binder alltid opp begge stopperne, er hardtarbeidende og i stand til å holde ballen oppe. Kane er den naturlige matchvinneren og har i tillegg en fantastisk pasningsfot, sier Viasat-kommentator Roar Stokke til VG.

– Uten Kane og Son mister de mye målfarlighet og fart, noe som betyr at det er enda viktigere med gode kamper av Dele Alli og Christian Eriksen. Lucas Moura med stor fart blir også viktig. Det kollektive Tottenham må kompensere for dyktigheten som ikke er tilgjengelig, fortsetter Stokke.

Dagens Tottenham-lag har en klar kobling til Ajax. Christian Eriksen, Jan Vertonghen, Davinson Sánchez og Toby Alderweireld har alle spilt i Ajax – og Amsterdam-klubben har en stor del av æren for at flere av dem er der de er i dag.

les også Ikke sikkert at 4. plass er nok for Solskjær

– For meg er Christian Eriksen mot sin tidligere klubb Ajax et fantastisk poeng, og duellen mellom Eriksen og verdens beste 21-åring i sin rolle, Frenkie de Jong, er til å få vann i munnen av, sier Roar Stokke.

Onsdag er det Vikinglotto – 40 millioner!

– Den som tar mest tak i kampene av de to kan avgjøre dette til sitt eget lags fordel. Begge er kreative i klassen XXL.

les også Sprø feiring vekker oppsikt etter Tottenhams første hjemmesmell

Tottenham er for første gang i semifinalen i Champions League, selv om klubben var blant de fire siste også i den daværende Europacupen i 1962. Nå kommer de rett fra 1–0 tap hjemme mot West Ham til semifinalemøtet med Ajax.

Roar Stokke er imponert over det Pochettino har oppnådd:

– Om Tottenham – uten å ha brukt ei krone og etter å ha spilt hjemmekamper på bortebane tre fjerdedeler av sesongen – klarer topp fire i Premier League og når en finale i Champions League, så er Pochettino årets manager i England for meg. Det å stabilisere et topplag i England med å bruke mye mindre penger enn konkurrentene, i tillegg til å spille mye vakker fotball, det er en større prestasjon enn hva han får kred for. Det er rett og slett en fantastisk jobb han har gjort med Tottenham.

les også Nå er Liverpool avhengig av hjelp fra Burnley, Leicester eller Brighton

VG-tips:

* Champions League-semifinale, første kamp av to.

* Tottenham tapte for første gang på sin nye hjemmebane på lørdag med 0–1 hjemme for West Ham. De har likevel koblet grepet om 3.-plassen i Premier League slik det ser ut nå.

* Laget har vist en herlig lagånd i inneværende Champions League-sesong mot tøffe motstandere som Barcelona, Inter, PSV, Borussia Dortmund og Man. City. Uten å skrive ned den prestasjonen på noen måte er vi noe overrasket over at Tottenham har kommet så langt.

* Ajax har slått ut Real Madrid og Juventus i utslagsrundene i vinter og vår. Amsterdam-klubben er ubeseiret på åtte strake kamper, og fikk fri i helgens hjemlige ligarunde.

Oddsen er 3,35. Du må levere innen kl. 20.55. Kampen går på TV 2, Sumo og Viaplay.

Publisert: 30.04.19 kl. 09:30

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.