Bjørnebye freder Horneland

TRONDHEIM (VG) Rosenborg-ledelsen uttrykker fortsatt tro på trener Eirik Horneland, til tross for at klubben har opplevd sin verste seriestart noensinne.

– Han har den berømte tilliten, sier Stig Inge Bjørnebye i et intervju med VG på «Brakka» i Trondheim.

– Hvor har det gått galt?

– Vi gjør stadig vekk evalueringer når vi er i en sånn situasjon, men vi må passe på så vi ikke graver oss ned. Det er følelsesstyrt. Mediene vil ha blod, publikum vil ha seiere, vi skal helst assosieres med Europa-fotball. Akkurat nå er vi ikke der, men vi jobber for å komme dit. Vi har tro på at vi skal få en bra effekt fremover og komme oss ut av en vanskelig situasjon, forteller klubbens sportslige leder.

Erkjenner alvoret

Etter tre tap og to uavgjort på fem kamper, ligger Rosenborg helst sist på eliteserietabellen. Det gjør at stemningen i og rundt Norges største klubb er langt mer alvorspreget enn vanlig.

– Det er blåmandag. Det er viktig å erkjenne situasjonen, og det gjør vi. Vi tar det på alvor. Det er uvant. Det rimer ikke med forventningene og ambisjonene. Det er har vært en tung åpning, sier Bjørnebye.

Han mener den historisk svake seriestarten skyldes flere faktorer.

– Det er sammensatt. Det viktigste nå er at vi gjør ting i riktig rekkefølge. Vi må ha et sterkt samhold, for vi vet at omgivelsene er urolig. Vi må skape ro internt. Det er en cupkamp på onsdag og en viktig seriekamp hjemme på søndag. Vi ser frem til det. Vi må angripe situasjonen. Det nytter ikke å frykte dette her.

Koteng på Brakka

VG kjenner til at styreleder Ivar Koteng var på Brakka mandag formiddag. RBK-toppen forlot området kort tid før spillerbussen ankom fra Molde.

Bjørnebye avviser at Koteng var på plass for å delta i et krisemøte om situasjonen, men forstår samtidig at Horneland føler seg presset.

– Han føler seg helt sikkert presset. Det er ikke så rart når han får så mange spørsmål om det. Men jeg tror ikke han tenker så mye på det. Det er klart at situasjonen til klubben er presset. Det er mange som skal ta ansvar for det. Han står definitivt ikke alene. Vi har veldig tro på arbeidskapasiteten, entusiasmen og innbittheten han viser som fagmann og person. Vi vet det vil bli bra, sier Bjørnebye.

