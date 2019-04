Ole Gunnar Solskjær har gått fra voldsom flyt til full stopp. Nå venter Manchester City, en kamp som må vinnes om drømmen om topp fire skal leve. Foto: BJØRN S. DELEBEKK

Kommentar

Presset på Solskjær: Eksamen i klypekraft

Ole Gunnar Solskjær har vist seg å være en utmerket psykolog. Nå må han demonstrere at han også kan være sjefen med stor S.

Allerede har de første spørsmålene begynt å komme.

Føler Solskjær at han er rett mann?

Var det riktig å gi ham den faste jobben så fort?

Har en så umerittert manager autoritet nok?

Og så videre.

Dersom Manchester United ikke viser seg fra en anstendig side igjen i onsdagens møte med byrivalen, vil skruen automatisk strammes ytterligere, og Solskjær-kritiker Paul Ince vil få stadig nye meningsfeller i det offentlige rom.

Det brå og brutale skiftet etter at vikartilværelsen var over, og hvetebrødsdagene så til de grader det samme, kan analyseres på to måter:

Det er fullt mulig å få vondt av det Solskjær har vært gjennom den siste tiden, og særlig hvordan han ble sviktet av egne spillere i helgens fadese mot Everton.

Samtidig er det mulig å se situasjonen fra et helt annet perspektiv: Nå får han en ypperlig anledning til å vise at han kan fylle skoene som Manchester United-manager.

Skal du bli et navn å nevne i samme åndedrag som Guardiola og Klopp, og det er jo der lista ligger, må du beherske et arsenal av lederegenskaper.

Du kommer åpenbart et stykke på vei med oppbygging og fremsnakking, men nådeløshet, råskap og kynisme er også en del av en særdeles resultatorientert business.

Nå trenger United-fansen å se Solskjær stramme grepet.

Han må klype der det skal klypes.

Han må velge – og ikke minst vrake – rett i en spillertropp der yrkesetikken fremstår noe variabel.

Og han må gjøre det på en måte som ikke etterlater noen tvil om hvem det faktisk er som bestemmer.

På kort sikt handler oppgaven om å få vekk rusk som åpenbart får motoren til harke, på lengre sikt å tilføre et tilstrekkelig antall hestekrefter til å måle seg med klubber Manchester United ønsker å sammenligne seg med.

Dersom det skal lykkes, må den høflige, sjarmerende siden av Solskjær kombineres med en tilstrekkelig fandenivoldskhet, også i håndteringen av overbetalte fotballspillere.

Ingen skal ta fra Solskjær noen ære hva gjelder det han oppnådde fra start, og det er hevet over tvil at han gjorde en strålende jobb med psyken til en nedbrutt gjeng.

Den første perioden var som å være nyforelsket.

Det er noe man aldri glemmer, uansett hvilke relasjonelle irrganger som måtte dukke opp når de mest intense sommerfuglene har gått i dvale.

Men om man skal ta kombinasjonen Ole Gunnar Solskjær og Manchester United virkelig på alvor, og se for seg at det skal være norsk ledelse på Old Trafford over lang tid, er det situasjoner som den klubben er oppe i nå nordmannen må vise seg at han kan håndtere.

For i den virkelige verden kunne jo ikke flyten bare fortsette, i alle fall ikke så lenge han inntil videre råder over en spillerstall med såpass tydelige mangler.

Vi har hørt mange rapporter om hvor hard han kan være når det trengs, men det blir ytterst interessant å se hva nordmannen nå vil foreta overfor dem han åpenbart ikke liker holdningene til.

Kanskje vil ettertiden vise oss at følelser og utålmodighet tok overhånd, og at det var feil av United-ledelsen å gi etter for det politiske trykket som oppsto etter en rå seiersrekke og et mirakel mot PSG.

Men like feil som det var å tro at han var ufeilbarlig etter noen kamper, vil det være å miste troen etter en motgangsperiode.

Neste test finner sted under ganske spesielle omstendigheter. Akkurat den oppgaven blir det ytterst interessant å se hvordan Solskjær løser, men det blir enda mer spennende å se hva som skjer etter sesongen.

Den skikkelige lakmustesten kommer når han får forme laget og troppen, slik at vi får et virkelig bevis på hvor langt han har kommet som manager. Det er viktig å huske at han inntil videre råder over noe han ikke har bygget opp selv, Solskjær spiller en hånd han har fått utdelt.

Spørsmålet er hvordan han klarer å løse vektingen mellom fornyelse og kontinuitet. Kan han beholde og videreutvikle spillere som for all del ikke bør bort, og samtidig få fylt på der det virkelig kniper?

Du skal ikke lenger unna enn den timelange turen til Liverpool for å se hvilken effekt det har å treffe rette typer.

Og av og til er det ikke såååå mange klosser som skal utfylle strukturen før hele reisverket blir bunnsolid.

Men da må de valgene som tas virkelig sitte.

Jürgen Klopp fant Virgil van Dijk. Tenk hva det hadde gjort med United om de hadde en forsvarssjef av samme format?

I løpet av sommeren må fremtidens bærebjelker meisles ut – nye som gamle – signert en sjef med mye i verktøykassen.

Slik kan Ole Gunnar Solskjær bevise at managerformatet er tilstrekkelig dimensjonert.

Publisert: 23.04.19 kl. 18:06