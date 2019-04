Dansk drømmetreff - Tottenham vant

(Tottenham – Brighton 1–0) Tottenham drømmer om finale i Champions League. Bare Ajax står i veien. De er uten superspissen Harry Kane. Men de har Christian Eriksen.

To minutter før full tid på Tottenham Hotspur Stadium fant dansken åpningen. Med et vakkert treff med venstrefoten fra 18 meter ble han matchvinner. Og nå har Eriksen vært involvert i fire seiere på rad på hjemmebane.

– Det var show å score. At vi får seieren der var en lettelse, sier Christian Eriksen, i et intervju med TV 2.

Tottenham hadde 29 avslutninger før Eriksen ble kveldens helt.

– Vi prøvde hele tiden. Men Brighton hadde to svære fyrer (Duffy og Dunk) som sto i veien for oss. Derfor var et deilig med tre poeng, sier Eriksen.

Tottenham hadde alt. Mest ball, flest sjanser. Men ingen mål. Merkelig nok. Da snakker vi om de første 45 minuttene hjemme på Tottenham Hotspur Stadium. Deres nye arena i London hvor de har vært uovervinnelig siden de åpnet dørene tidligere i vår.

Men det burde stått 1–0 etter 45 minutter og litt overtid. Et kunststykke av Dele Alli – hvor han tok ballen elegant ned med en følsom touch – og avsluttet fra kort hold. Men Brighton-keeper Mathew Ryan var som en tiger. Reddet. Men ga retur. Den blokkerte Shane Duffy. Brightons dyktige stopper.

Gjestene fra kanalbyen kunne vært det første bortelaget til å score på Tottenham Hotspur Stadium. Men Florin Andone var klønete – og ventet til han fikk tre Tottenham-spillere på seg – etter 37 minutter. At rumeneren i det hele tatt sto på banen da kan han takke dommeren før. Han levde farlig med gult kort. Og han burde hatt et til – og rødt – for en stempling.

Tottenham fortsatte kjøret etter sidebytte. Danny Rose banket til med langskudd etter en drøy times spill. En skikkelig suser var det. Men Ryan var oppe under tverrliggeren og avverget.

YEEEAAAH: Christian Eriksen feirer som matchvinner. Dele Alli henger seg på. Foto: DYLAN MARTINEZ / X00177

Toby Alderweireld var enda nærmere etter drøyt 70 spilte minutter. Avslutningen traff innsiden av stolpen, og ut i banen der ingen lagkameraten befant seg.

At London-laget ikke scorer tilhører sjeldenheten. Faktisk har de spilt 68 kamper i Premier League uten at det har endt 0–0. Kanskje kunne Harry Kane vært forskjellen før Eriksens fulltreffer. Men storscoreren er ute for resten av sesongen.

Tirsdag kveld virket Spurs stresset mot et Brighton, som kjemper for et videre liv i Premier League. De hadde uavgjort (0–0) i forrige serierunde mot Wolverhampton. Men de har ikke scoret i de syv siste kampene.

Det burde være grei match for Tottenham med sine offensive kvaliteter. Men de fant ikke ut av det. Ikke før Eriksen vartet opp med magi. Om en uke venter Ajax. Eriksens gamle klubb. Det er Tottenhams første semifinalen i Europas gjeveste klubbturnering siden 1962.

Og det er første gang de kan vinne en europacup siden 1984 (vant UEFA-cupen).

PS! Tottenham mistet for øvrig en heftig Premier League-rekord tirsdag kveld. Ledley Kings lyraske scoring (9,82 sekunder) mot Bradford for 19 år siden røk da Southamptons Shane Long feide inn 1–0 mot Watford etter bare 7,69 sekunder.

