Koteng om RBK-evaluering: - Man ga seg selv dårligst karakter

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng (59) beskriver RBK som en selvkritisk organisasjon etter 2018-evalueringen. Han forsvarer at klubben ikke vil dele resultatene.

– Begrunnelsen for at vi ikke deler innholdet er at man kan identifisere personer, og vi må da ta hensyn til personvernet. Men det er ingen overraskelser i rapporten, sier Koteng til VG.

I fjor bestilte Rosenborg en ekstern evalueringsrapport for den turbulente 2018-sesongen. Planen var å offentliggjøre deler av den, men som VG nylig skrev har RBK snudd og isteden valgt å ha den for seg selv.

– Dere kunne vel delt deler av den?

– Vi valgte ikke å dele den, fordi det var så nære seriestart, svarer Koteng.

NTNU-professor Per Morten Shiefloe, som har gjennomført evalueringen sammen med forskerkollega Martin Rasmussen, mener RBK åpenbart kunne vært åpne om noe av innholdet i rapporten, for eksempel hvordan klubben etterlever sine verdier «åpenhet», «samfunnsengasjement», «folkelighet», «humør og engasjement» og «godfoten».

– Kan du si noe som helst om innholdet?

– Det var ingen overraskelser. Vi er en selvkritisk organisasjon, svarer Koteng.

– Kom det kritikk av ledelsen?

– Nei.

– Var det kun spillerne som fikk kritikk?

– Hele organisasjonen er selvkritisk. Det er gjennomgående i alt. Man ga seg selv dårligst karakter.

Etter det VG forstår mener en rekke spillere at det har vært for komfortabelt å være RBK-spiller og at man må kunne forvente større innsats. Mange er kun mellomfornøyd med egen innsats i «the double»-sesongen.

– I utgangspunktet skulle deler offentliggjøres, men så kom de frem til at de ikke ville gjøre det likevel. De mente at det ville forstyrre oppkjøringen. Jeg vet at dette har blitt diskutert mye internt i Rosenborg, har sosiologiprofessor Per Morten Shiefloe uttalt til VG.

– Var det tøffe diskusjoner om den burde offentliggjøres?

– Det var ingen stor diskusjon. Vi er ingen stor organisasjon, og er delt opp i avdelinger med noen få ansatte i hver avdeling. Da blir det lett identifiserbart, enten det er positivt eller negativt, og da valgte vi ikke å gå ut med det, svarer Koteng.

