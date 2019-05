TØFF OPPGAVE: Andy Robertson for Liverpool i februar. Lagkamerat James Milner i bakgrunnen. Foto: James Wilson / Sportimage/PA Images

Liverpool-forsvareren: – Jeg vet ikke om det hjelper å se på TV-klipp av Messi

Liverpools Andy Robertson (25) innser at det blir fryktelig vanskelig å stoppe Barcelonas Lionel Messi (31).

– Jeg tror ikke du kan forberede deg annerledes enn foran noen annen kamp. Selv spiller du mot en bedre spiller enn det du vanligvis gjør – han er verdens beste spiller. Du kan se på TV-klipp, selv om jeg ikke vet om det vil hjelpe, sier suksess-backen i et intervju med UEFAs hjemmeside.

– Vi må alle sammen være forberedt på at han beveger seg over hele banen. Noen ganger er han helt tilbake på midtstopperplass og henter ballen dypt, så kan han være til høyre. Men jeg er forberedt på at han ikke blir der. Jeg vet at han kommer. Det handler om hvordan vi forsvarer oss, fortsetter Robertson.

Andreas Toft, som kommenterer kampen for Viasat, sier:

– Selv er Messi mannen som må stoppes. Så sent som i helgen avgjorde han det spanske ligamesterskapet mot Levante. Kanskje vil Jürgen Klopp spille med to defensive ankere for å ha en trygg midtbane.

– Messi ble hvilt i 1. omgang mot Levante og kom så inn og avgjorde.

Argentineren gjorde kampens eneste mål i det 62. minutt. Han brukte sjettegiret den ene omgangen han spilte.

Virgil van Dijk, årets spiller i Premier League, er enig med lagkompis Robertson:

– Messi er verdens beste fotballspiller. Men du ser hvordan vi forsvarer oss, ikke én mot én, men vi forsvarer oss sammen, så vi er klare.

– Vi skal spille mot den beste spilleren i verden, men ikke bare han – hele laget er fullt av kvalitet.

Lionel Messi ligger godt an til å bli toppscorer i Champions League denne sesongen. Han har ti mål, mens Robert Lewandowski på åtte mål allerede er utslått.

– I golf er det handikap. I fotball burde det være noe som heter Messi-handikap, sier den gamle Liverpool-stjernen John Toshack ifølge Goal.com.

Men har Liverpool likevel en mulighet? Andreas Toft i Viasat:

– For ett-to år siden ville jeg ha sagt at Barcelona var stor favoritt. nå er det annerledes. Jeg vil si at det er en 50–50-semifinale.

Se hvordan Liverpool har tatt seg til en ny semifinale i Champions League:

– Dette er to lag som ikke taper. Barcelona har to tap denne sesongen, Liverpool har ett – hvis vi holder oss til ligaene.

VG-tips:

* Champions League-semifinale med retur på tirsdag.

* Barcelona har så langt gjennomført en strålende sesong. Lørdag ble laget kåret til ligamester, de skal spille cupfinale 25. mai – og her skal de ut i sin første CL-semifinale siden 2015. Laget fikk hvilt sin megastjerne Lionel Messi i en omgang lørdag kveld.

* På ti CL-kamper har katalanerne kun sluppet inn seks mål. Og det mot sterke lag som Inter, PSV, Tottenham, Lyon og Man. Utd.

* Liverpool har også gjennomført en solid sesong – og kniver fortsatt med Man. City i ligagullet der hver kamp er en nervetest for både spillere og fans. Laget fikk rotert litt på troppen hjemme mot Huddersfield fredag.

* Liverpool har vunnet ti strake matcher i alle turneringer, og ser ut til å få med Firmino (a) fra skade. Gjestene røk i samtlige tre bortekamper i gruppespillet mot Napoli, PSG og Røde Stjerne. Men med bortetriumfer over Bayern München og Porto i utslagsrundene i 2019 har laget bevist at de kan levere også på fremmed gress i denne turneringen. Et underspill er at Lionel Messi scorer mål til 1,90 i singleodds.

Du må spille innen kl. 20.55. Kampen kan du se på Viasport1.

Publisert: 01.05.19 kl. 08:13

