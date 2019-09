GODTAR DOMMEN: Ibrahima Wadji. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Wadji anker ikke dopingdommen

FKH-spiss Ibrahima Wadji har meldt til Antidoping Norge at han godtar Påtalenemndas avgjørelse.

Det skriver hans advokat Trond Jarle Bachmann i en pressemelding.

Dermed godtar den 24 år gamle spissen fra Senegal sin straff på 14 måneders utestengelse fra fotball.

– Ibrahima Wadji har etter en totalvurdering av saken og belastningen denne utgjør for han og hans familie, i dag meddelt Antidoping Norge at han godtar Påtalenemndens avgiørelse. Wadji vil takke for støtten han har fått fra FK Haugesund, lagkameratene, supporterne, sin agent og mange andre. Utover dette har ikke Wadji ønske om å kommentere saken, opplyser Haugesund-spillerens advokat i en pressemelding.

Det var i forbindelse med seriekampen FK Haugesund spilte mot Kristiansund 19. mai i år at han ble testet av Antidoping Norge. Der testet Wadji positivt på stoffet morfin som står på dopinglisten og er klassifisert i Dopinggruppe S7 som er forbudt i konkurranse.

At Wadji nå velger å ikke anke dommen betyr at straffen blir tellende i 14 måneder fra prøvedatoen 19. mai 2019. Det betyr at han ikke kan spille kamper før 19. juli 2020. Han kan begynne med organisert trening igjen 19. mai 2020.

Signerte ny kontrakt

Wadji hadde opprinnelig en kontrakt med FK Haugesund som gikk ut 31.12.2021. Tidligere denne uken kom imidlertid nyheten om at FKH forlenget kontrakten med Wadji til utgangen av 2022. Da sa sportslig leder i FK Haugesund, Eirik Opedal følgende:

– Vi som klubb har stilt opp for Ibrahima Wadji helt siden han fikk beskjed om den positive dopingprøven og kommer til å støtte han også i tiden fremover. I den forbindelse har han takket ja til en kontraktsforlengelse på et år slik at vi blir minst mulig skadelidende som følge av utestengelsen han har blitt ilagt. Det synes vi vitner om stor raushet fra Ibrahima, men er også veldig illustrerende for ånden i klubben og lojaliteten blant spillerne våre. I FK Haugesund tar vi vare på hverandre, sa Opedal til FKHs hjemmeside.

VG oppdaterer saken.

