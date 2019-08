Klopp foran kveldens Champions League-trekning: – Crazy!

Torsdag kveld kl. 18.00 trekkes puljene i Champions League. 2019-vinner Liverpool og 2018-vinner Real Madrid risikerer å møte hverandre.

– Det var en som fortalte meg litt om gruppene og hva som kan skje, og jeg tror aldri det har vært en sterkere bolle nummer to, sier Liverpool-sjef Jürgen Klopp ifølge Liverpool Echo.

– Det er bare crazy. De skulle alle ha vært i bolle nummer én, men det er ikke nok plass der!

Mens Liverpool og Chelsea - som vinnere av henholdsvis Champions League og Europa League - blir å finne i bolle nummer én, har Real Madrid (utslått av Ajax i åttendedelsfinalen) blitt degradert til bolle to.

Real Madrid og Liverpool møttes i finalen i 2018.

UEFA har offentliggjort hvordan klubbene er delt inn (ut fra UEFA-koeffisienten):

Bolle 1:

Liverpool, Chelsea, Barcelona, Manchester City, Juventus, Bayern München, Paris Saint-Germain, Zenit St. Petersburg.

Bolle 2:

Ajax, Real Madrid, Atlético Madrid, Borussia Dortmund, Napoli, Shaktar Donetsk, Tottenham, Benfica.

Bolle 3:

Lyon, Bayern Leverkusen, Valencia, Red Bull Salzburg, Inter, Olympiakos, Dinamo Zagreb, Club Brügge.

Bolle 4:

Galatasaray, RB Leipzig, Atalanta, Lille, Slavia Praha, Røde Stjerne, Genk, Lokomotiv Moskva.

– Jeg tror aldri det har vært en sterkere bolle tre. Og i bolle fire har du RB Leipzig - wow! Gruppene vil bli utrolige, sier Klopp ifølge Liverpool Echo.

Rosenborgs beseirere fra Dinamo Zagreb er altså kommet i bolle nummer tre - de er i Champions League for femte gang på ni år. Ingen nordiske lag er med.

Sist vår handlet veldig mye om de engelske klubbene. Klopp tror ikke de vil dominere på samme måte denne sesongen.

– Jeg tror det er mange lag som har en god sjanse, sier Klopp - og nevner spesielt sine landsmenn i Bayern München.

Vårens overraskelseslag Ajax kvalifiserte seg onsdag kveld for årets turnering etter å ha vunnet 2–0 over APOEL Nikosia i returoppgjøret hjemme (0–0 borte).

Reglene for trekningen tilsier at klubber fra samme nasjon ikke kan komme i samme gruppe. Klubber fra samme land blir også plassert slik at de fordeles mellom tirsdags- og onsdagskamper. Klubbene fra Russland og Ukraina kan ikke trekkes sammen på grunn av annekteringen av Krim og krigen i Øst-Ukraina.

