Champions League-klare Sander Berge: – Kunne gått denne sommeren

STORO (VG) Sander Berge (21) kunne forlatt Genk denne sommeren, men lot seg ikke lokke bort fra en «nøkkelrolle» og Champions League-dueller mot Liverpool og Napoli.

– Jeg kunne gått denne sommeren, men følte at Genk var det beste valget akkurat nå, sier Sander Berge til VG før landslagets første trening i forbindelse med EM-kvalifiseringskampene mot Malta og Sverige – samme dag som overgangsvinduet stenger i Spania, Italia, Frankrike og Tyskland.

Den 1,95 meter høye midtbanespilleren har funnet seg godt til rette i Belgia, men vet at han spiller i en klubb som lever av å utvikle og selge spillere. Spillere som utmerker seg blir sjelden lenge. Den belgiske landslagsduoen Thibaut Courtois (Real Madrid) og Kevin De Bruyne (Manchester City) er bare noen eksempler på det.

– Det må være et sportslig steg opp og være en bedre liga. Det må ikke være Champions League, selv om det absolutt er en bonus og veldig fint når man er i Genk, svarer Berge på spørsmål om hva som skal til for å lokke ham bort – og bedyrer at det ikke er noe «rush» for ham å flytte på seg.

Tidligere har Berges navn vært nevnt i sammenheng med store klubber som italienske Fiorentina og spanske Sevilla, men noen ønskedestinasjon, klubbmessig, vil han imidlertid ikke ut med.

Nøkkelrolle

Etter to og en halv sesong i den belgiske springbrettklubben, føler han at han har fått en nøkkelrolle hos Genk. Hittil i sesongen er det blitt 538 av 540 mulige minutter i serien, der den regjerende mesteren for øyeblikket ligger på sjetteplass etter seks runder.

– Jeg har spilt fast siden jeg kom, og da opparbeider du deg mye tillit og ikke minst en viktig posisjon. Det kommer og går nye spillere hele tiden mange, så desto viktigere er det at de som har vært i klubben en stund kan videreføre kulturen og bygge videre på det. Jeg får mer og mer ansvar, sier Berge.

NØKKELSPILLER: Sander Berge var selvskreven i oppstillingen da Genk spilte Europa League mot Sarpsborg foregående sesong. Her er nordmannen i duell med daværende Sarpsborg-keeper Aleksandr Vasjutin. Foto: Fredrik Hagen / TT NYHETSBYRÅN

Nå gleder han seg til å oppleve det han har sett «utallige» ganger på skjermen: Champions League-hymnen og dueller med den regjerende mesteren Liverpool – og landslagskamerat Erling Braut Haaland (RB Salzburg).

– Jeg er glad for at jeg får være med å bidra og spille mot de aller største. Det er et fint utstillingsvindu også. Jeg er 21 år, spiller Champions League og en i veldig god liga, gliser Berge som gleder seg til å vise seg frem i den gjeveste internasjonale klubbturneringen.

Der venter nevnte Liverpool, italienske Napoli og østerrikske RB Salzburg i gruppespillet.

PS! De andre nordmennene som skal spille Champions League er Omar Elabdellaoui (Olympiakos), Martin Linnes (Galatasaray) og Erling Braut Haaland (RB Salzburg).

