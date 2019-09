POSITIV: Ole Gunnar Solskjær ser lyst på utviklingen til Manchester United til tross for tre strake poengtap. Her takker han fansen etter 1–1 borte mot Southampton. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Analytiker slår tilbake mot Solskjær-kritikk: – Skivebom

MANCHESTER (VG) Tallenes tale gir Ole Gunnar Solskjær (46) rett i påstandene etter uavgjortkampen mot Southampton.

Nordmannen oppsummerte lørdagens 1–1-kamp med at laget hans kun manglet å være mer «kliniske» i avslutningene sine, men møtte motstand fra TV-ekspert Jermaine Jenas i det populære BBC-programmet Match of the Day.

Den tidligere Tottenham-spilleren sa seg «totalt uenig» i Solskjærs forklaring.

– De skapte ikke noe, det så ikke ut til at de kom til å score, etter min mening. Jeg så ikke den samme kampen som ble beskrevet av Solskjær, sa han.

les også Solskjær applauderes for «nådeløs» ledelse: – Veldig modig

Det får Grant Andersen, analytiker for det kjente statistikkselskapet Opta, til å reagere. Etter å ha sett på de underliggende tallene i Manchester Uniteds bortekamp mot Southampton, uttrykker han støtte til Solskjær.

– Det er åpenbart at det er mange ting man kan diskutere og kritisere i forbindelse med Solskjær og ligastarten, men når Jenas forsøker å ta ham og laget for ikke å ha skapt sjanser mot Southampton, så blir det skivebom. Påstandene hans stemmer ikke, sier Andersen til VG.

Slik glapp seieren for Solskjær & Co:

Maguire: – Må vise arroganse

Tallene for «expected goals» (xG, forventede mål), som regner ut hvor mange mål et lag «burde» scoret basert på hvor store sjanser de har skapt, viser at United «burde» scoret 1,56 mål i lørdagens kamp. Tallet for Southampton var 0,86.

Til sammenligning hadde Liverpool kun 1,29 i «forventede mål» da de vant 2–1 på samme arena to uker tidligere. I den kampen var det faktisk Southampton (1,94 xG) som «fortjente» å vinne.

– Tallene viser at United skapte vesentlig mer enn Liverpool gjorde borte mot Southampton, og at de åpenbart burde vunnet. På samme måte som tallene har vist i hvert kamp denne sesongen, sier Grant, som påpeker at det kun er faktiske avslutninger som regnes med etter deres modell, altså vil ikke en stor sjanse som ikke avsluttes, bli regnet med.

les også Solskjær innrømmer mangel: – Vi fant ikke svaret

Hjemme mot Crystal Palace «burde» United vunnet enda klarere, med 2,53 mot 1,08 i forventede mål, men de tapte i stedet 1–2. Det samme gjelder 1–1-kampen mot Wolverhampton (1,16 – 0,27).

– Jeg føler at vi har vært litt uheldige i de første kampene. Prestasjonene våre hadde fortjent flere poeng, oppsummerer United-stopper Harry Maguire, som likevel etterlyser forbedring i spillet:

– Vi er for slurvete. Vi må vise arroganse med ballen og ha selvtillit, for vi er Manchester United.

Vil se stygge mål

Ole Gunnar Solskjær mener angriperne hans må lære av hvordan han selv scoret mål da han spilte for klubben.

– Vi skaper sjanser, vi presser motstanderne. Nå handler det om de rufsete målene. Vi har unge spillere, og de må lære seg å score de stygge, små «tap-in»-målene som jeg pleide å gjøre. De teller akkurat like mye, sier den gamle måltyven.

les også Solskjærs arbeid med stjernen fullroses: – Hjalp ekstremt mye

Med Anthony Martial ute med skade var det Marcus Rashford som spilte spiss mot Southampton. Solskjær tror 21-åringen etter hvert vil finne frem sin indre målsnik.

– Han kommer til å forstå det. Han er på vei. Vi fortsetter å trene på avslutninger og innlegg, sier Solskjær, som nå har to uker på seg til å legge en plan for hvordan Manchester United skal finne tilbake til vinnersporet.

Neste motstander er Leicester på Old Trafford lørdag den 14. september.

