Nicklas Bendtner, som her feirer under cupfinalen mot Strømsgodset i fjor, forlater RBK til fordel for FCK. Foto: Tore Kristiansen, VG

Bendtner har satt avtrykk for alltid: Går ut med ære

Historien om Rosenborg og Nicklas Bendtner er en ekstremvariant av en «halvfullt eller halvtomt»-problematikk.

Den mest spektakulære signeringen i norske eliteserie kunne aldri bli en A4-affære, og det har det da virkelig heller ikke blitt.

Nå som det er klart at dansken tar veien fra en trøndersk fryseboks til overraskende hjertevarme i FC København, råder det ulike oppfatninger om ettermælet til Rosenborgs satsing på den kontroversielle spissen.

Her er det mulig å føre relevante resonnementer med svært sprikende konklusjoner. Og kanskje oppsummerer nettopp den erkjennelsen det fascinerende ved Nicklas Bendtner: Spennvidden og de utallige fasettene.

Én mulighet er å ta på seg de skikkelig kritiske brillene, og se på hva det har kostet Rosenborg. De hentet en spiller med tidligere meritter, men som også har hatt usedvanlig mye krøll og bøll på karrierestigen.

Det eksakte utgiftstallet er ikke kjent, men det er et betydelig beløp som har gått med, på noe man måtte vite at hadde et element av gambling i seg.

De siste månedene, i en sesong der de regjerende mestrene ligger 10 poeng bak teten og er ute av cupen, har man tatt seg råd til å la den største profilen gå for lut og kaldt vann.

Spilleren er ikke den arbeidshesten Eirik Horneland ønsker seg i rollen, og RBK har satt seg i en situasjon der den store investeringen og den nye treneren har fremstått inkompatible. Når det nå settes punktum, er det derfor mulig å ta farvel med Bendtner med en negativ valør.

Men det ville både vært for lettvint og direkte urettferdig mot et samarbeid som også har gitt både klubb og spiller svært mye.

Mellom stjernestatusen i Arsenal og ankomsten til Norge, hadde dansken vært innom fem klubber i ulike perioder, og opplevde etter hvert en karrieremessig ørkenvandring.

Samlivet med RBK hadde et skikkelig potensial til å være vinn-vinn, der Bendtner kunne få tid og ro til å gjenreise seg, mens en norsk klubb fikk en profil med et makspotensial vi ikke er vant med her til lands.

I Kåre Ingebrigtsens bok er det interessante og respektfulle passasjer om veien mot noe symbiotisk, og her er det elementer det er viktig å huske på i korttidsminnets tidsalder:

Åtte og tjuefire døgn ut i 2017 opplevde Rosenborg noe som står igjen med gullskrift i klubbens post Eggen-æra, og som rent sportslig matcher mye fra den tiden også.

Ajax ble slått både hjemme og borte, og helt sentralt i den europeiske suksessen sto en gjenreist dansk spiss, sammen med Samuel Adegbenro. Detaljene, hælsparkene, presisjonen og auraen viste en Bendtner som var tilbake som en spiss av internasjonalt format.

Samme år var toppscoreren i den norske eliteserien nettopp Nicklas Bendtner – med 19 mål.

Og selv om målfangsten i 2018 på langt nær var den samme, ble Bendtners to mål sist det ble spilt norsk cupfinale viktig for det trofeet.

Underveis har prestasjonene og gnisten svingt kraftig.

Bendtner fikk seg åpenbart en real knekk da skadeproblematikk bidro til å knuse håpet om en plass i den danske VM-troppen sist sommer, og voldsepisoden hjemme i København teller selvsagt ikke inn på plussiden i oppsummeringen av Nicklas Bendtners tid i Rosenborg.

Dette ble ikke fullt og helt den eventyrhistorien alle håpet på, og det har vært vonde måneder for ham i 2019. Likevel har han utad forholdt seg profesjonelt til en tillit som forsvant.

Men når norsk fotball nå tar farvel med Lorden, er det jammen meg nok av gode minner som sitter igjen.

Nicklas Bendtner har satt avtrykk for alltid – på godt og vondt. Og akkurat det er vel strengt tatt ikke så overraskende ...

