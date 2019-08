KAMPKLAR: Ole Gunnar Solskjær kjører inn til Manchester Uniteds treningsanlegg fredag morgen. Senere på dagen reiste laget til Southampton før lørdagens bortekamp i Premier League. Foto: Eamonn and James Clarke / Eamonn and James Clarke

Solskjær applauderes for «nådeløs» ledelse: – Veldig modig

SOUTHAMPTON (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) advarte spillerne og kom med et tydelig løfte før sommeren. Det har han holdt. Nå roses nordmannens ryddesjau i Manchester United.

Nå nettopp







– Jeg kommer til å oppnå suksess her. Og det er spillere her som ikke kommer til å være en del av det suksessrike laget, sa Solskjær i april, tydelig rystet etter et brutalt 0–4-tap mot Everton.

Lenge ble ordene brukt imot Solskjær, for det så en god stund ut til at han kom til å beholde de aller fleste av spillerne sine. Frem til to dager før seriestart, da Romelu Lukaku ble solgt til Inter, hadde ikke nordmannen kvittet seg med en eneste spiller – hvis man ser bort fra Ander Herrera og Antonio Valencia som var på utgående kontrakter.

les også Lukaku langer ut mot Solskjær og Manchester United

Men i løpet av de siste ukene har Solskjær virkelig gjort alvor av advarselen, både i laguttakene sine og på overgangsmarkedet. De rutinerte stopperne Phil Jones og Chris Smalling har ikke engang vært en del av kamptroppen i de tre første serierundene, mens 31 år gamle Nemanja Matic ikke har fått et eneste minutt på midtbanen. Matteo Darmian og Marcos Rojo har heller ikke vært involvert.

Og til tross for at troppen ikke er særlig bred, har Solskjær sendt de uønskede spillerne på dør: Alexis Sánchez på lån til Inter, Smalling på lån til Roma, og Darmian – ifølge italienske medier – til Parma.

– Jeg synes han er nådeløs. Og jeg sier ikke det på en negativ måte. Han gjør det ikke for å være slem. Men han er veldig kaldblodig og tydelig, og jeg respekterer det. Han bryr seg ikke om alder, store egoer eller lønn, og kvitter seg med de han ikke mener passer inn. Han har ikke fått ut alt «dødkjøttet», men han er i gang. Jeg tror de fornuftige fansene ser det og liker det, sier The Guardian-journalist Jamie Jackson til VG.

Solskjærs ryddesjau Ole Gunnar Solskjær har kvittet seg, eller er i ferd med å kvitte seg, med totalt fire spillere i august, med en snittalder på 28,5: Romelu Lukaku (26) er solgt til Inter for 800 millioner kroner.

Alexis Sánchez (30) er lånt ut til Inter ut sesongen.

Chris Smalling (29) lånes ut til Roma ut sesongen.

Matteo Darmian (29) selges ifølge italienske medier til Parma.

Han setter pris på Solskjærs tydelige strategi om å satse på en bestemt spillestil, med unge, atletiske spillere, og mener dette skiller kristiansunderen fra sine forgjengere i sjefsstolen på Old Trafford.

– David Moyes var for usikker på seg selv og valgene sine. Louis van Gaal og José Mourinho spilte feil type fotball og satt litt fast i fortiden. Jeg tror han er den som har den beste muligheten til å lykkes av managerne etter Sir Alex Ferguson. Han vet hva det handler om, og bruker du det rett, begynner folk å høre på deg. For meg er det den friskeste og mest håpefulle tiden siden Ferguson, sier Jackson.

Solskjærs tre startoppstillinger så langt i sesongen har vært de aller yngste i hele ligaen, med en snittalder på under 24,5 på det laveste. Foreløpig har resultatene – én seier, én uavgjort og ett tap – vært skuffende.

– Kan det ikke være litt naivt å satse så ungt i en klubb som Manchester United?

– Jeg vil ikke kalle det naivt. Jeg vil kalle det modig. Veldig modig. Personlig ville jeg nok beholdt Lukaku, men Solskjær gjør det på sin måte. Det kan hende han mislykkes, og det kan hende det kommer til å se naivt ut, men da mislykkes han på sin egen måte, sier Jackson.

les også Ekspert slår alarm etter Sánchez-utlån: – Det er utrolig

Han mener behandlingen av Matic er det beste eksempelet på Solskjærs nådeløse tilnærming. Ifølge The Sun skal den serbiske midtbanespilleren være misfornøyd med mangelen på spilletid, og han skal ha bedt om en samtale med sjefen for å diskutere dette.

– Det mumles litt om at det ikke faller i god jord hos noen av spillerne, og at noen ikke likte hvordan Lukaku ble behandlet, men jeg tror hardheten hans gir ham mye respekt, supplerer Independent-kommentator Miguel Delaney overfor VG.

Lørdag klokken 13.30 har Solskjær muligheten til å slå tilbake etter forrige helgs sjokktap mot Crystal Palace. Da spiller Manchester United borte mot Southampton. Kampen vises på TV 2 Sport Premium og kan følges i vårt nye program VG Live.

Publisert: 30.08.19 kl. 19:21







Premier League Sesong 2019/2020 Pos Lag S V U T M +/- P 1 Liverpool 3 3 0 0 9 – 3 6 9 2 Manchester City 3 2 1 0 10 – 3 7 7 3 Arsenal 3 2 0 1 4 – 4 0 6 4 Leicester City 3 1 2 0 3 – 2 1 5 5 Manchester United 3 1 1 1 6 – 3 3 4 6 Burnley 3 1 1 1 5 – 3 2 4 7 Tottenham Hotspur 3 1 1 1 5 – 4 1 4 8 Brighton & Hove Albion 3 1 1 1 4 – 3 1 4 9 Sheffield United 3 1 1 1 3 – 3 0 4 10 Crystal Palace 3 1 1 1 2 – 2 0 4 11 AFC Bournemouth 3 1 1 1 4 – 5 -1 4 12 Everton 3 1 1 1 1 – 2 -1 4 13 Chelsea 3 1 1 1 4 – 7 -3 4 13 West Ham United 3 1 1 1 4 – 7 -3 4 15 Wolverhampton Wanderers 3 0 3 0 2 – 2 0 3 16 Aston Villa 3 1 0 2 4 – 5 -1 3 17 Norwich City 3 1 0 2 6 – 8 -2 3 18 Southampton 3 1 0 2 3 – 5 -2 3 19 Newcastle United 3 1 0 2 2 – 4 -2 3 20 Watford 3 0 0 3 1 – 7 -6 0 Plassering Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Nedrykk Se mer statistikk for Premier League på VG Live.

Mer om