Solskjær innrømmer mangel: – Vi fant ikke svaret

SOUTHAMPTON (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) har frem til nå sagt seg fornøyd med overgangsvinduet til Manchester United, men erkjenner nå at de burde fått inn en spiller i angrep.

– Vi har én spiller for lite, for å være ærlig, men vi fant rett og slett ikke den rette. Vi fant ikke svaret vi ønsket, sier den norske manageren.

Manchester United øynet en mulighet til å sikre seg Juventus-stjernen Paulo Dybala på tampen av overgangsvinduet, som en del av en byttehandel med Romelu Lukaku, men det endte med at de solgte den belgiske spissen til Inter i stedet. Han ble ikke erstattet.

– Vi ser alltid etter folk som kan forbedre oss, og vi gjorde det, vi var på utkikk. Vi var ute etter å hente en erstatter for Lukaku hvis han dro, sier Solskjær.

Til tross for en tynn tropp i angrep sendte han denne uken den offensive chileneren Alexis Sánchez på lån til Inter. Dermed står han igjen med kun tre spillere i troppen som kan brukes som spiss: Anthony Martial, som for øyeblikket er skadet, Marcus Rashford, som hittil i sesongen har blitt brukt på venstrekanten, og 17 år gamle Mason Greenwood.

– Er du tilfreds med å la Alexis dra selv om dere allerede manglet en spiller i angrep?

– Ja. Jeg hadde en prat med ham der jeg fortalte ham at jeg ikke kan garantere ham jevnlig med spilletid. Det er bedre for oss begge at han drar og spiller i Italia og viser det vi vet han er i stand til. Men det kunne jeg ikke garantere ham her, sier Solskjær, som legger til at han er «sikker på» at Sánchez har en fremtid i Manchester United:

– Vi håper bare at han får jevnlig med spilletid. Da kan han finne tilbake formen sin.

Mens United-forsvaret har vist klar bedring så langt denne sesongen, kan ikke det samme sies om treffsikkerheten i angrep: I de to siste kampene, 1–1 mot Wolverhampton og 1–2-tap mot Crystal Palace, har laget bommet på to straffespark og slitt med å treffe mål på skuddene sine.

– Hvorfor klarer dere ikke å score flere mål?

– Det handler om å utnytte mulighetene. Vi har skapt nok i de tre første kampene til å stå med ni poeng, men vi må være mer kliniske, vi må jobbe med den siste pasningen og den siste avslutningen, men vi har skapt nok sjanser til å vinne. Og så burde vi kanskje score på straffer, sier Solskjær.

Han holdt døren på gløtt da det ble snakk om Zlatan Ibrahimovic, som har meldt seg til tjeneste for United, men det er lite trolig at svensken kommer i januar. At United henter en annen spiss, er derimot sannsynlig. Og Solskjær er klar over hva slags type han vil få inn.

– Jeg liker de som scorer «stygge» mål i og rundt boksen. En ung Ole eller noe sånt. Det trenger ikke være en spiss på 195 cm, sier han.

I lørdagens kamp mot Southampton, som har avspark klokken 13.30, kan han bli nødt til å sette sin lit til Greenwood (17) i Martials fravær.

– Det kan hende, sier Solskjær, som legger til at han ikke har bestemt seg for startoppstillingen ennå.

– Greenwood er en naturlig fotballspiller, han nyter å være på banen og kommer til liv når man nærmer seg målet. Han er alltid en av de beste på avslutningstrening, forteller han.

