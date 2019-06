FEIRING: Selv om det ble tap mot Valencia, feiret Real Valladolid med tilhengerne sine at de hadde fått fornyet kontrakt i La Liga. Telefonopptak viser ifølge avisen El Mundo at syv spillere var bestukket til oppgjøret. Foto: R. GARCIA / EFE

El Mundo: Kampfiksingsskandale i La Liga - syv spillere bestukket

Ifølge El Mundo var syv spillere fra Real Valladolid bestukket til den siste La Liga-kampen mot Valencia. Avisen skriver at 11 personer er pågrepet.

El Mundo har publisert opptak av telefonsamtaler som skal bevise at det var kampfiksing i Real Valladolids siste seriekamp, som Valencia vant 2–0 borte den 18. mai.

Avisen hevder at spillerne var bestukket til å tape begge omganger - noe de også gjorde. Det var ett mål i hver omgang.

De første mistankene om en kampfiksingsskandale kom av at det var uvanlig høye innsatsen på ulike spill på kampen.

– Syv spillere er kjøpt. Du kan satse 10 000 euro, og du kommer til å vinne 20 000 euro, sier den tidligere fotballspilleren Carlos Aranda i et opptak der han snakker med en ukjent person, skriver El Mundo.

Han fortsetter:

– Hør på meg. De vinner den første omgangen, de vinner den andre omgangen, og de vinne rmatchen. Du vet hvordan det er - ingen kommer til å få greie på det. Ingen er ingen, ikke dine venner, ingen.

Avisen skriver at politiet har bevis for at de innblandede spillerne har møttes hos Keko Gontan, midtbanespiller i Valladaolid på lån fra Málaga.

Ifølge El Mundo har Borja Fernández (t.v.) vært pågrepet og senere sluppet fri i saken. Han spilte sin siste kamp for Real Valladolid i oppgjøret mot Valencia. Til høyre en Valencia-spiller. Foto: OSCAR DEL POZO / AFP

Totalt 11 personer skal ha blitt pågrepet av politiet i forbindelse med skandalen, men samtlige er sluppet fri. De tidligere fotballspillerne Carlos Aranda og Raúl Bravo, samt Valladolid-spilleren Borja Fernández skal være blant disse. De er siktet for en paragraf som omhandler korrupsjon i idretten. Ifølge Marca var dette Fernández’ siste kamp som fotballspiller.

Etter som Valencia vant, sikret de seg også den viktige 4. plassen, som gir Champions League-spill. Ifølge Marca var det all grunn til å stille spørsmål ved forsvarsspillet til Valladolid på begge målene. Det var allerede før helgen kjent at kampen ble gransket. Valladolid hadde allerede før denne siste kampen sikret seg fornyet kontrakt i La Liga, og feiret det med fansen etter Valencia-oppgjøret.

Ifølge spanske medier er ytterligere to La Liga-kamper under etterforskning for kampfiksing. Det gjelder Valencias 6–2 seier over Huesca og Real Betis’ 2–1 seier over Huesca. Dette ble kjent allerede forrige uke.

El Pais skriver at også Agustín Lasaosa, Huescas president, er pågrepet.

Publisert: 04.06.19 kl. 07:11