Jönsson åpner for å forlenge Stabæk-kontrakten – Steen Jensen går for Champions League

BEKKESTUA (VG) Jan Jönsson (59) blåste nytt liv i Stabæk på sin første dag som klubbens nye trener.

Etter å ha løftet Stabæk fra 1. divisjon til eliteseriegull i sin første periode i klubben, var svensken tilbake som Stabæk-sjef tirsdag formiddag.

Ansettelsen så umiddelbart ut til å bringe med seg ny energi. Jönsson ble møtt av gratulasjoner, klemmer og et entusiastisk styremedlem i Ingebrigt Steen Jensen.

– Jeg gjorde et lite regnestykke i går. Det er 22 kamper igjen. Vi har jo spilt færre enn de andre. 22 seire blir 66 poeng. Pluss de syv vi har fra før, er 73. Da vinner vi med 15 poeng. Ha-ha-ha. Men herregud. Vi kan jo ikke stå her og si at vi skal prøve å overleve. Vi har 66 poeng igjen å spille om. Tar vi dem, vinner vi. Da er det Champions League på Nadderud neste år, sier Steen Jensen til VG og ler i et intervju som du kan se her.

Jönsson åpner for å forlenge

Etter å ha ledet sin første Stabæk-trening siden 2010, fikk Jönsson videreformidlet Steen Jensens spådom. Det fikk svensken til å smile.

– He-he-he. Det er seg likt. Jeg hører hvem som har regnet, også. Han er seg selv lik. Det er mye godt i det også, sier Jönsson til VG.

Han har undertegnet en kontrakt ut sesongen med blåtrøyene. Overfor VG begrunner 59-åringen den korte avtalen med kort betekningstid.

Samtidig forteller Jönsson at han fort kunne ha skrevet en lengre avtale og at han er åpen for å bli værende på Bekkestua i lang tid fremover.

– Ja. Dette kom veldig fort på meg. Jeg trengte ikke så lang betenkningstid. Jeg kommer nærmere deler av familien på denne måten. Det ble naturlig å ta ut året. Jeg kunne skrevet lenger også, men vi tar det litt underveis, forteller Jönsson.

– Jeg begynte med to år sist gang. Så forlenget vi til fire og så til seks. Vi trivdes veldig godt alle årene. Det er et herlig og fint miljø. Nå får jeg kjenne på det, jobbe hardt fra dag én og ta det derfra.

Ser et stort potensial i laget

Jönsson har hatt trenerjobber i Rosenborg, Aalesund, svenske Halmstad og japansk toppserie (sist i Shimizu S-Pulse) siden han forlot Stabæk for ni år siden.

Parallelt har treneren fulgt med på bæringene. Selv om laget ligger nest sist i Eliteserien, synes 59-åringen at mannskapet er lovende.

– Potensialet er stort. Det kunne jeg se på avstand. Jeg har fulgt med Stabæk. Jeg vet jo hvor ungt laget er og hvor dyktig akademiet er. Men når du er i Eliteserien, holder det ikke bare om potensial. Du må helst levere og helst ta tilstrekkelig med poeng. Oppgaven vår nå er å heve poengsnittet, forteller Jönsson, som starter med masse godvilje fra klubbens støttespillere.

– Dette betyr at vi får den treneren som har hatt størst suksess av alle i Stabæks historie, tilbake. Det er utrolig moro. Jeg spår fullsatte tribuner mot Tromsø på mandag med folk som vil se hva som skjer når Janne Jönsson sitter på benken igjen, sier Steen Jensen.

