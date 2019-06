USTOPPELIG: Clint Jansen i Mjøndalen slet voldsomt da Haugesund-spissen Ibrahima Wadji skrudde opp tempoet i forrige runde av Eliteserien. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

«Den råskapen han får frem i enkelttilfeller, er han nok alene om i Eliteserien»

Med Ibrahima Wadji (24) har Haugesund skapt enda en stabil målscorer i Eliteserien – som er blitt klubbens årlige tradisjon siden de rykket opp og etablerte seg i ligaen.

Med hat-tricket mot Mjøndalen i forrige serierunde noterte Wadji seg for seriemål nummer ti for Haugesund det siste året – seks på utlån i fjor høst og fire i år.

Spisser som runder tosifret i løpet av sesongen for de hvite og blå har nesten vært en selvfølge på Haugalandet. 12 ganger tidligere på klubbens ti siste sesonger i Eliteserien (siden forrige opprykk) har det skjedd, og ingen blir spesielt overrasket om Wadji også skyter seg inn på denne listen i 2019, og lørdagens vestlandsderby mot Brann er første mulighet til å komme nærmere.

Haugesund-spisser med 10+ mål på én sesong i Eliteserien: 2010: Nikola Djurdjic (12 mål), Thomas Sørum (11) 2011: Djurdjic (12), Alexander Søderlund (11), Sørum (10) 2012: Djurdjic (12), Søderlund (10) 2013: Christian Gytkjær (11) 2014: Gytkjær (15), Maic Sema (10) 2015: Gytkjær (10) 2016: Torbjørn Agdestein (10) Vis mer vg-expand-down

– Mye av kulturen i Haugesund handler om å få til et spisspar. Det har blitt viktig, for det har vist seg å være salgbart. Vi er driftet litt på at man skal få frem prospekter. Litt ligger nok der, tror mangeårig Haugesund-trener Jostein Grindhaug – i år tilbake i jobben som han hadde i syv sesonger fra 2009 til 2015.

Han har nesten hele tiden hatt minst én angrepsspiller å stole på, og kanskje er det derfor Haugesund stort sett styrer unna nedrykk og ofte kjemper om topp tre-plasseringene utover høsten.

– Det er laget som står bak. Fungerer laget, får du mål på spissene dine, lyder Grindhaugs forklaring.

Han mener Wadji har en litt annen profil enn de tidligere spiss-suksessene i Haugesund.

– Han er mer ekstrem i fysikken og gjør ting på egenhånd. De andre har hatt en annen kompetanse. Wadji er nesten ensom ulv til tider, en som jakter og jager på egenhånd. Han har eksplosivitet, og det jeg antar er den heftigste hurtigheten av alle, sier FKH-treneren om senegaleseren som scoret tre mål for den tapende finalisten i U20-VM i 2015 og som har en fortid i nordmannen Jon Thorstensens akademi Mawade Wade i Dakar.

Mislykkes i Molde

Etter VM-turneringen for fire år siden fikk Wadji etterhvert prøve seg både i Tyrkia, deretter i Molde, uten særlig suksess. I Romsdal fikk han 13 kamper, bare tre av dem fra start, men i Haugesund har han hatt tillit hele veien.

Derfor var Grindhaug sikker på at de fikk beholde ham da den halvårige låneavtalen utløp etter sesongen i fjor.

– Jeg hadde blitt mer overrasket om han hadde gått en annen plass. Han trengte et stabilt opphold, sier Haugesund-treneren.

Klubben hadde allerede avtalt overgangssummen i opsjonsavtalen med Molde som Haugesund inngikk på sommeren. Derfor steg aldri prisen på Wadji mens han leverte gjennom høsten, og trolig betalte ikke Haugesund mer enn rundt millionen for å gjøre ham til fast eiendom.

les også Molde og Haugesund bøtelagt etter ulovlige utlånsavtaler

Molde siktet seg istedet inn på Stabæks Ohi Omoijuanfo og ni scoringer senere er det vanskelig å kritisere den beslutningen. Men Wadji har samtidig elementer i spillet sitt som Grindhaug ikke har sett fra andre i Eliteserien.

Som måten han bryter seg gjennom et etablert Mjøndalen-forsvar på – eller hvordan han rundjuler Sarpsborg-tøffingen Jørgen Horn i en nærkamp om ballen i høy fart.

– Det er ikke mange som gjør det etter ham. Der har du litt av det internasjonale snittet. Den råskapen han får frem i enkelttilfeller, er han nok alene om i Eliteserien, mener Jostein Grindhaug – og sikter blant annet til denne:

Publisert: 15.06.19 kl. 08:26