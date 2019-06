KLARTE DET: Norge vant kampen de måtte vinne, mot Færøyene. Tomålsscorer Bjørn Maars Johnsen (til venstre) sammen med Omar Elabdellaoui, Ole Selnæs og Martin Ødegaard. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Tilbake til tegnebrettet, Lagerbäck

(Færøyene – Norge 0-2) Det er mye som ikke stemmer for Lars Lagerbäck og Norge når 4/10 av kvalifiseringen er spilt. Mot lille Færøyene kunne det gått galt – igjen. Marginene, og Bjørn Maars Johnsens hode, reddet høsten for herrelandslaget.

For her var det mye rufs, hos det norske landslaget. Norge slapp til Færøyene hele seks ganger. Normalt sett gir det en-to scoringer på dette nivået. Norge ga Færøyene seks cornere. Norge så slitne ut på kunstgresset. Ferien som kommer nå er veldig kjærkommen for mange av spillerne.

Og Lars Lagerbäck og Norge slapp med skrekken, hvor pinlig et uavgjort resultat mot Færøyene hadde vært, spesielt etter kollapsene mot Sverige og Romania.

På stillingen 1–0 til Norge, fikk Færøyene, etter 75 minutters spill, en dobbeltsjanse som var så stor at det nesten ikke skulle være umulig å bomme på. Norge forsvarte seg i sone, sto stille mens motstander beveget seg på corneren.

At det ikke ble scoring, utligning, var rett og slett bare flaks.

Og tankene gikk til de to siste landskampene, der Norge rotet bort 2–0, først mot Sverige og så mot Romania. Hadde 1–0-ledelsen mot Færøyene også blitt nullet ut så kunne vi virkelig snakket om et kompleks etter nok en kollaps.

Nå kan det selvsagt sies at Færøyene har blitt et anstendig fotball-lag de siste årene, har tatt poeng fra både Ungarn, Hellas, Nord-Irland og Østerrike siden 2008. Og vi hadde langt fra regnet med noen overkjøring i Torshavn.

Men vi hadde trodd, og håpet at det hele skulle være noe mer kontrollert.

Resultatmessig var det langt fra kontrollert. Men Lars Lagerbäck skal ha ros for at han traff med spissvalget sitt, selv om det ikke akkurat så sånn ut etter første omgang, da Bjørn Maars Johnsen (27), som erstattet en sliten og halvskadet Joshua King, fikk lite til og hadde vanskelige arbeidsforhold.

Etter fire minutter i 2. omgang fikk vi se hvorfor Maars Johnsen var på banen. Da Ole Selnæs prikket inn hodet til «Maars» på et innlegg, var han nådeløs: Headet der keeperne liker det minst, rett over hodet på Teitur Gestsson – og Norge var i føringen.

Det var det vi ville se at Norge «spilte ut» kampen, kontrollert, ikke lagde så mange cornere eller frispark, ikke lot Færøyene overta føringen. Men igjen skjedde dette, om ikke i like hard grad som mot Sverige og Romania, men likevel: Det virket ikke trygt.

Men da Færøyene misbrukte kjempesjansene etter 75 minutter, mistet de litt motet. Syv minutter før slutt fikk Maars Johnsen sjansen i lufta igjen. Denne gangen var keeper Gestsson, som ellers spilte en meget god kamp, i gang med zalo-oppvasken hjemme – noen minutter for tidlig.

2–0 til Norge, game over. Selv et rufsete norsk lag klarer ikke rote bort 2–0 mot Færøyene på syv minutter. Og dermed ble det i hvert fall tre poeng, noe som kommer godt med. Norge vil være med minst til oktober, kanskje helt til november, med mandagens tre poeng.

Men jeg anbefaler en retur til tegnebordet for Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen etter de fire kampene i mars og juni – og før de seks kampene fra september til november. For noe ER galt, balansen i laget er ikke riktig, midtbaneduoen fungerer ikke, ryddingen i egen 16-meter er nesten ikke-eksisterende, backene gjør mye rart. I det hele tatt: Det er svært mye å ta tak i for Lars Lagerbäck før de seks resterende kvalikkampene til høsten.

Fortsatt skjønner jeg ikke hvordan ballen ikke gikk i mål bak André Hansen etter 75 minutter.

Den slakten som ville kommet med 1–1 fra Torshavn ville ikke vært mild.

KOMMENTERER: VGs Knut Espen Svegaarden. Foto: Hallgeir Vågenes

