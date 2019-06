MÅLSCORER: Sergio Ramos feirer straffescoringen mot Sverige. I bakgrunnen depper Albin Ekdal. Foto: Manu Fernandez / TT NYHETSBYRÅN

Spania med hjelpende hånd til Norge - knuste Sverige

(Spania - Sverige 3–0) Norge er nå kun to poeng bak svenskene før lagene møtes i september, etter at Sverige fikk seg en fotball-leksjon i Spania.

Innen den tid skal også svenskene tyvstarte med en kamp mot Færøyene, men faktum er at Norges håp om å kunne kvalifisere seg til EM via den ordinære kvalifiseringen nå lever i beste velgående. Selv om både Sverige og Romania, som vant 3–0 på Malta, er to poeng foran.

Spania misset store sjanser, og fikk i tillegg en scoring feilaktig annullert i 1. omgang mot Sverige lørdag.

Etter hvilen lot sjansene vente på seg, men etter en drøy time handset Sebastian Larsson i eget felt.

Sergio Ramos ydmyket Norge og Rune Almenning Jarstein med en Panenka-chipp tidligere i år. Denne gangen nøyde han seg med å vente ut Sverige-keeper Robin Olsen, og trillet ballen i motsatt hjørnet.

Sverige kjørte inn på Alexander Isak, og var klare for å angripe for en utligning. Isteden ble det en kalddusj.

Innbytter Alvaro Morata rundlurte Pontus Jansson, og stormet inn i feltet. Der ble han felt av Helander. Straffen satte han selv i mål, etter å ha fått ballen av kaptein Ramos, som ga fra seg straffesparket.

Minuttet senere curlet Mikel Oyarzabal ballen i lengste hjørnet med venstrefoten, og sørget for en komfortabel spansk seier. Den 39. hjemmekampen på rad i kvalifisering uten tap for spanjolene.

Sverige måtte klare seg uten sitt faste stopperpar med Victor Lindelöf og Andreas Granqvist på Santiago Bernabeu.

Spania-sjef Luis Enrique overrasket med å vrake David De Gea til fordel for Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga. Den spanske landslagssjefen har ikke ledet laget de siste kampene grunnet familiære årsaker. Men assistent Alberto Moreno har bekreftet at det er Enrique som tar ut laget, og at de har en tett dialog.

